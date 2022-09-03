Народный праздник 3 сентября получил названия Фаддей проповедник, Василиса-льняница.

Христиане отмечают церковный праздник 3 сентября в честь апостола от 70-ти Фаддея и мученицы Василисы. С этого дня наши предки начинали уборку льна, если погода была сухая. Из льна шили скатерти, полотенца и одежду. Льняными нитками украшали праздничные вышиванки.

На день Фаддея собирали яблоки, чтобы освободить яблоню от груза. Если яблоки были мокрые от дождя или грозы, то их перед хранением высушивали. Но вытирать фрукты нельзя, иначе хранить яблоки долго не получится. В северных и центральных областях Украины сегодня проводится посадка яблонь на зиму.

День считается удачным для приготовления консервации капусты и её квашения. Самой вкусной будет капуста из белых кочанов.

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Что нельзя делать 3 сентября

3 сентября не стоит прислушиваться к чужим советам. Считается, что люди в этот день не могут посоветовать ничего толкового. В дальнюю дорогу лучше не отправляться сегодня. Если же нужно куда-то выехать, то рекомендуется перед дорогой помолиться. В этот день не рекомендуется есть мясо - оно тяжело переваривается.

Приметы погоды 3 сентября

Много паутины на деревьях - к потеплению.

Если на рябине уродилось много ягод, то осень будет дождливой.

Много желудей на дубе - к снежному январю.

Чем холоднее ветер дует, тем холоднее будет в ближайшие дни.

Если на Фаддея ясно и тепло, то такая погода продлится весь сентябрь.

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