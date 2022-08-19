Как надолго сохранить яблоки свежими, чтобы они не сгнили испортились - расскажет УНИАН.

В конце августа и в начале сентября в украинских садах созревают яблоки. При обычных условиях яблоки начинают гнить через несколько дней. Но если придерживаться некоторых хитростей, то фрукты можно сохранить свежими до зимы.

Для длительного хранения подходят поздние сорта яблок - у ранних слишком тонкая кожица. Летние сорта могут храниться не больше месяца, а зимние пролежат полгода.

Как собирать яблоки для длительного хранения

Срывать яблоки для хранения лучше в средней стадии спелости. Такие яблоки легко отделяются от дерева, но ещё не полностью приобрели свой цвет и вкус. Определить среднеспелые яблоки можно, разрезав один фрукт: семечки должны был светло-коричневыми, а не белыми или темными.

Вот несколько правил сбора яблок для хранения.

За несколько дней до сбора яблок не поливайте яблони водой. Для сбора урожая лучше выбрать сухой и прохладный день. Яблоко лучше срывать вместе с плодоножкой - тогда оно будет храниться дольше. Не протирайте и не мойте яблоки, чтобы не смыть защитный слой воска. Для долгого хранения подходят только сорванные яблоки, а не подобранные с земли.

Как хранить яблоки в погребе или подвале

Темное и прохладное помещение идеально подходит для долгого хранения яблок. Фрукты рекомендуется хранить в деревянных ящиках, картонных коробках или на стеллажах. Небольшие партии фруктов (до 4 кг) можно выложить в полиэтиленовый пакет с дырками и подвесить к потолку.

Для долгого хранения плоды выкладывают в емкость и перекладывают слои яблок песком древесной стружкой, бумагой или сухим песком. А вот солому использовать не рекомендуется - из-за неё яблоки неприятно пахнут.

Важно: яблоки нельзя хранить в погребе рядом с картошкой, иначе они покроются пятнами и начнут гнить.

Как хранить яблоки в квартире

Для хранения в доме выберите прохладное и сухое место. Фрукты можно разложить по ненужным картонным ящикам или деревянным коробкам. Яблоки отлично хранятся до весны в холодильнике в ящике для фруктов, но не рядом с овощами.

Яблоки рекомендуется распределить на небольшие партии весом 3-4 кг. Фрукты должны быть одного сорта. Разложите по пакетам фрукты и завяжите пакет. Сделайте несколько дыр в упаковке, чтобы яблоки не сгнили. Пакеты с яблоки выложите в большие ящики и храните на полу, или поставьте в холодильник.

Ещё один эффективный способ хранения яблок - в бумаге. Каждый фрукт оберните в бумагу или газету и поставьте хвостиком вверх в ящик. Также фрукты в бумаге можно выложить в холодильник.

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