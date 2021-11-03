Народный праздник 3 ноября известен под названием Илларионов день.

3 ноября христиане отмечают церковный праздник преподобного Иллариона Великого. На Руси в этот день часто выпадал густой снег, который не таял несколько дней. Эта дата считается очень удачной для рукоделия и ремонта.

Наши предки в этот день придавали большое значение дорогам. Очень плохой приметой считалось если человеку кто-то перешел дорогу – тогда его ждет несчастье. 3 ноября старались обходить стороной перекрестки.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в далекую дорогу, чтобы беда в пути не случилась. Нельзя громко кричать, плевать, сидеть на дороге. В этот день нельзя сажать цветы, работать в огороде и теплице.

Приметы погоды 3 ноября

Теплый воздух предвещает оттепель.

Первый снег выпал – к хорошему урожаю в следующем году.

Ясный и солнечный день – к скорым заморозкам.

Звездная ночь сулит морозную зиму.

Автор: Екатерина Пулатова