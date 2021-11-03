Народный праздник 3 ноября / фото pixabay.com
3 ноября христиане отмечают церковный праздник преподобного Иллариона Великого. На Руси в этот день часто выпадал густой снег, который не таял несколько дней. Эта дата считается очень удачной для рукоделия и ремонта.
Наши предки в этот день придавали большое значение дорогам. Очень плохой приметой считалось если человеку кто-то перешел дорогу – тогда его ждет несчастье. 3 ноября старались обходить стороной перекрестки.
Что нельзя делать 3 ноября
- Нельзя отправляться в далекую дорогу, чтобы беда в пути не случилась.
- Нельзя громко кричать, плевать, сидеть на дороге.
- В этот день нельзя сажать цветы, работать в огороде и теплице.
Приметы погоды 3 ноября
- Теплый воздух предвещает оттепель.
- Первый снег выпал – к хорошему урожаю в следующем году.
- Ясный и солнечный день – к скорым заморозкам.
- Звездная ночь сулит морозную зиму.