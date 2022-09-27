27 сентября церковь отмечает праздник Воздвижение Креста Господня - один из двенадцати важнейших в христианстве праздников. В этот день верующие прославляют крест, на котором был распят Иисус Христос.
Наши предки любили и уважали этот праздник. Считалось, что в этот день осень окончательно побеждает тепло и заканчивается бабье лето. В народе верили, что в этот день происходит встреча и борьба злых сил с добром.
На Воздвижение наши предки проводили крестные ходы в селах. Они верили, что если обойти село с крестом, то в селении целый год не будет неприятностей. В эту дату молились Богу о выздоровлении больных, хорошем урожае и благополучной зиме. Верили, что молитва на Воздвижение может излечить даже смертельно больного.
В давние времена считалось, что на Воздвижение из нор вылазят все пресмыкающиеся и змеи, и уползают в теплые края. Опасались встречи со змеей, поэтому не ходили в лес и поле.
На Воздвижение хозяйки по традиции готовят блюда из капусты, такие как вареники с капустой и голубцы. В центр стола ставят большую кастрюлю с борщом. Капустой наши предки угощали соседей и незнакомцев.
Что нельзя делать 27 сентября
- Наши предки считали, что в этот день нельзя начинать никаких новых дел, иначе они все закончатся неудачей.
- В лес и поле не стоит ходить, чтобы не встретить змей.
- Молоть зерно 27 сентября - к неприятностям.
- Нельзя носить одежду с пятнами и ожогами.
Приметы погоды 27 сентября
- Много перелетных птиц летит - к скорым холодам.
- Северный ветер дует - к теплому октябрю.
- Если с утра ударил мороз, то зима будет ранней.
- Гуси купаются и ныряют под воду - к теплой осени и поздней зиме.