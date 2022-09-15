Когда в наступит бабье лето 2022 в Украине и сколько украинцы смогут насладиться последним теплом - читайте на УНИАН.

После необычайно хмурой и холодной первой половины сентября украинцы с нетерпением ожидают бабьего лета, чтобы насладиться последним теплом в этом году. УНИАН расскажет, когда бабье лето ожидают синоптики и народные приметы погоды.

Когда бабье лето 2022 по прогнозам синоптиков

По данным синоптика Игоря Кибальчича, бабье лето 2022 в западных областях Украины наступит примерно во второй половине месяца после долгих температурных колебаний и циклонов. А в других частях страны долгожданное потепление наступит только в начале октября.

Синоптик Наталья Голеня в комментарии РБК отвечает, что обычно бабье лето ожидается в октябре, но пока что точно назвать даты нельзя. Бабьим летом можно назвать период, когда температура на протяжении пяти дней поднимается до +15-20 градусов.

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Более конкретную дата начала и конца бабьего лета называет метеорологический сайт Wisemeteo. По их прогнозу, бабье лето в Украине начнется примерно 28-29 сентября, когда температура резко поднимется до +18 градусов. До этого весь сентябрь будет прохладно.

Продлится бабье лето 2022 примерно неделю. Всё это время погода будет солнечной и сухой. С 8 октября температура воздуха постепенно будет понижаться и период тепла закончится. Больше в октябре теплых дней, по данным сайта, ожидать не стоит, зато месяц будет очень солнечным.

Также сайт Wisemeteo указал, когда в Украине выпадет первый снег. По данным сайта, это случится в последних числах ноября.

Народные приметы про бабье лето

Народные приметы не подтверждены научно и редко сбываются, особенно в наше время, когда климат быстро меняется. Но наши предки судили о бабьем лете по следующим приметам.

Если в сентябре прогремел гром, то в октябре наступит бабье лето.

Если в начале октября листья ещё зеленые, то бабье лето будет затяжным.

Во время потепления летает много паутины в воздухе - бабье лето будет прохладным и коротким.

Если бабье лето началось с радуги, то оно будет затяжным и жарким.

Если на бабье лето кусают комары и квакают лягушки, то оно продлится долго.

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