Христиане отмечают церковный праздник 27 октября в честь святой Параскевы Сербской, известной своим аскетизмом. Наши предки считали период в конце октября трудным и безрадостным, поскольку дороги из-за грязи становились непроходимыми и темнело уже достаточно рано.
День Параскевы в народе считался бабьи праздником. Эта святая покровительствует любой женской работе, особенно рукоделию. С этого дня женщины начинали изготовлять льняную одежду. Своими изделиями они хвастались перед подругами, а также перед юношами и свекровями. Льняной платок давали мужу в далекую дорогу или на войну.
В день Прасковьи женщины варили кашу из летнего зерна и заправляли льняным маслом. Во время трапезы благодарили Бога за урожай.
Что нельзя делать 27 октября
- В этот день можно заниматься любым творчеством и рукоделием, но запрещено прясть. Наши предки говорили, что кто сегодня сядет за прялку, у того ухудшится зрение.
- В этот день не стоит сажать наседку на яйца, чтобы вывести цыплят. Такие птенцы вылупятся слабыми и больными.
- Не стоит купать детей сегодня.
Приметы погоды 27 октября
- Если еж копает нору на краю леса, то зима будет теплой, а если в середине леса, то зима будет морозная.
- Много ягод на рябине - к мокрому ноябрю и большой грязи на дорогах.
- Если лес покрылся инеем, то в следующем году будет хороший урожай овса.
- Звезды на ночном небе ярко мерцают - к хорошему урожаю урожаю в следующем году.
- Если на дорогах много грязи, то через 4 недели наступит настоящая зима.