Народный праздник 27 октября известен под названиями Прасковья Пятница, Льняница, Грязниха.

Христиане отмечают церковный праздник 27 октября в честь святой Параскевы Сербской, известной своим аскетизмом. Наши предки считали период в конце октября трудным и безрадостным, поскольку дороги из-за грязи становились непроходимыми и темнело уже достаточно рано.

День Параскевы в народе считался бабьи праздником. Эта святая покровительствует любой женской работе, особенно рукоделию. С этого дня женщины начинали изготовлять льняную одежду. Своими изделиями они хвастались перед подругами, а также перед юношами и свекровями. Льняной платок давали мужу в далекую дорогу или на войну.

В день Прасковьи женщины варили кашу из летнего зерна и заправляли льняным маслом. Во время трапезы благодарили Бога за урожай.

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Что нельзя делать 27 октября

В этот день можно заниматься любым творчеством и рукоделием, но запрещено прясть. Наши предки говорили, что кто сегодня сядет за прялку, у того ухудшится зрение. В этот день не стоит сажать наседку на яйца, чтобы вывести цыплят. Такие птенцы вылупятся слабыми и больными. Не стоит купать детей сегодня.

Приметы погоды 27 октября

Если еж копает нору на краю леса, то зима будет теплой, а если в середине леса, то зима будет морозная.

Много ягод на рябине - к мокрому ноябрю и большой грязи на дорогах.

Если лес покрылся инеем, то в следующем году будет хороший урожай овса.

Звезды на ночном небе ярко мерцают - к хорошему урожаю урожаю в следующем году.

Если на дорогах много грязи, то через 4 недели наступит настоящая зима.

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