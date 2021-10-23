Народный праздник 23 октября / фото УНИАН (Янош Немеш)

23 октября христиане отмечают церковный праздник мучеников Евалампия и Евлампии. В день святого Евлампия день становится заметно короче ночи, а утром часто бывают заморозки. Наши предки в этот день заготавливали дрова и впервые за осень растапливают печь. 

Женщины 23 октября прядут полотно. Молодежь в этот день прыгала через высокий костер, чтобы всегда было крепкое здоровье и красота. Также в огне сжигали старые вещи, чтобы уходили болезни. 

Что нельзя делать 23 октября

  1. Нельзя жениться и венчаться в этот день, иначе брак будет неудачным.
  2. Нельзя покупать новые вещи и мебель в дом. Покупки не принесут радости и быстро испортятся.
  3. Нельзя пить алкоголь – можно перебрать или отравиться.

Приметы погоды 23 октября

  • Грязь и слякоть в этот день означают, что до Казанской (4 ноября) не выпадет снег. 
  • Восточный или северный ветер дует – к похолоданию.
  • Листья с ивы опадают – к ранней зиме.
  • Теплый день без морозов означает, что ещё месяц морозов не будет.

Автор: Екатерина Пулатова