Народный праздник 22 ноября известен под названиями Матрёны зимние, Установление зимы.

Христиане отмечают церковный праздник 22 ноября в честь преподобной Матроны, святой из Римской империи. По народным верованиям эта святая управляет зимними ветрами и насылает их на землю. К этому дню погода уже окончательно переходила в зимнюю. Наши предки говорили, что в день Матроны зима встает на ноги и прогоняет осень.

В давние времена в день Матроны было принято заниматься благотворительностью, делиться едой и одеждой с обездоленными. Хозяйки перебирали в этот день вещи и относили в церковь ненужную одежду. Родители раздавали знакомым с детьми вещи, из которых дети уже выросли.

Наши предки считали, что раздавать свои вещи другим людям можно только после стирки. Если подарить нестиранную вещь, то вместе с ней можно отдать свое счастье. Кроме того, дарить постиранную вещи считалось правилом хорошего тона.

Видео дня

Дата 22 ноября считается удачной для оздоровления и избавления от вредных привычек.

Что нельзя делать 22 ноября

Сегодня нельзя окунаться и нырять в реки и озера. В этот день постарайтесь не мочить ноги, поскольку в таком случае рискуете легко подхватить болезнь. Позаботьтесь о хорошей обуви. В этот день все споры стоит решать мирным разговором. Не стоит конфликтовать и ругаться, чтобы не испортить отношения окончательно.

Приметы погоды 22 ноября

Много шелухи на луке - к суровой зиме.

Если весь день идет снег, то май будет дождливым.

Если на дорогах сильный гололед, то зима в этом году будет ранней.

Утренний туман - к скорому потеплению.

Дождь в этот день - к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.

Если утки ещё не улетели на зимовку, то настоящие морозы наступят нескоро.

Вас также могут заинтересовать новости: