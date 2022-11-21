Народный праздник праздник 21 ноября известен под названиями Архангел Михаил, Михайлов день.

Христиане отмечают церковный праздник 21 ноября в честь всех ангелов, а также их главного среди них, главы небесного войска архистратига Михаила. Украинцы всегда любили и уважали архангела Михаила, и с давних времен отмечали день его памяти с особым размахом. Ему молятся о защите от врагов и воров, стихийных бедствий и всякого зла.

Михайлов день наши предки связывали с коротким потеплением - последним в этом году. Этот день получил название "Михайловские грязи", поскольку дороги сильно оттаивали и становились непроходными.

В этот день, согласно давним поверьям, нельзя делать никакую работу в корыстных целях. Наши предки опасались, что Михаил накажет того, кто будет наживаться на людях сегодня.

Видео дня

День удачный для решения семейных проблем, и в целом его лучше провести с семьей. Также день хороший для водных процедур, таких как баня или посещение бассейна.

Рожденного 21 ноября мальчика стоит назвать Михаилом. Тогда его жизнь будет долгой и счастливой, а архангел всегда будет оберегать его от бед.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя мыть голову, иначе "смоете" ум. Категорически запрещено заниматься мошенничеством, завышать цены на товары и услуги, забирать чужое имущество. В этот день стоит воздержаться от оценивания других людей, осуждения и зависти. Нельзя обговаривать людей за спиной.

Приметы погоды 21 ноября

Много желудей на дубе - к мягкой зиме.

Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.

Густой туман сегодня предвещает потепление.

Если с утра мороз, то в декабре и январе будет много снега.

Иней утром - к суровой зиме.

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