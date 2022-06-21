Христиане отмечают церковный праздник 21 июня в честь великомученика Федора Стратилата. Сегодня отмечается день летнего солнцестояния - самая короткая ночь в году.
Сегодняшняя роса считается целительной, приносящей молодость и здоровье. Поэтому сегодня обязательно нужно умыться утренней росой. Другие обряды на день летнего солнцестояния включают встречу рассвета и ношение одежды солнечных цветов.
21 июня считается удачным днем для выкапывания колодца, поскольку к концу июня грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Также особенной силой сегодня наделяется колодезная вода.
Что нельзя делать 21 июня
- Нельзя носить одежду темных цветов, иначе в жизни наступит темная полоса.
- Сегодня не следует выпивать алкоголь.
- Запрещено плеваться на траву и в воду.
- Ни в коем случае нельзя убивать насекомых и пауков.
Приметы погоды 21 июня
- Если утром выпало много росы, то урожай в этом году будет богатым даже при засушливом лете.
- Гром сегодня сулит сильные дожди.
- Если птицы полностью перестали петь, то через 3 часа наступит гроза.
- Град 21 июня - к прохладному лету.
- Дождь сегодня - к частым болезням посевов.