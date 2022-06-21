Народный праздник 21 июня известен под названиями Федор Колодезник, Федор Стратилат, Федор Летний, Федоров день.

Христиане отмечают церковный праздник 21 июня в честь великомученика Федора Стратилата. Сегодня отмечается день летнего солнцестояния - самая короткая ночь в году.

Сегодняшняя роса считается целительной, приносящей молодость и здоровье. Поэтому сегодня обязательно нужно умыться утренней росой. Другие обряды на день летнего солнцестояния включают встречу рассвета и ношение одежды солнечных цветов.

21 июня считается удачным днем для выкапывания колодца, поскольку к концу июня грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Также особенной силой сегодня наделяется колодезная вода.

Что нельзя делать 21 июня

Нельзя носить одежду темных цветов, иначе в жизни наступит темная полоса. Сегодня не следует выпивать алкоголь. Запрещено плеваться на траву и в воду. Ни в коем случае нельзя убивать насекомых и пауков.

Приметы погоды 21 июня

Если утром выпало много росы, то урожай в этом году будет богатым даже при засушливом лете.

Гром сегодня сулит сильные дожди.

Если птицы полностью перестали петь, то через 3 часа наступит гроза.

Град 21 июня - к прохладному лету.

Дождь сегодня - к частым болезням посевов.

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