Народный праздник 21 июня / фото Kanenori, Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 21 июня в честь великомученика Федора Стратилата. Сегодня отмечается день летнего солнцестояния - самая короткая ночь в году.

Сегодняшняя роса считается целительной, приносящей молодость и здоровье. Поэтому сегодня обязательно нужно умыться утренней росой. Другие обряды на день летнего солнцестояния включают встречу рассвета и ношение одежды солнечных цветов.

21 июня считается удачным днем для выкапывания колодца, поскольку к концу июня грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Также особенной силой сегодня наделяется колодезная вода. 

Что нельзя делать 21 июня

  1. Нельзя носить одежду темных цветов, иначе в жизни наступит темная полоса.
  2. Сегодня не следует выпивать алкоголь.
  3. Запрещено плеваться на траву и в воду.
  4. Ни в коем случае нельзя убивать насекомых и пауков.

Приметы погоды 21 июня

  • Если утром выпало много росы, то урожай в этом году будет богатым даже при засушливом лете.
  • Гром сегодня сулит сильные дожди.
  • Если птицы полностью перестали петь, то через 3 часа наступит гроза.
  • Град 21 июня - к прохладному лету.
  • Дождь сегодня - к частым болезням посевов.

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