Какой православный праздник сегодня встречают верующие и что категорически нельзя делать в этот день - узнайте в материале УНИАН.

Великомученик Феодор жил в Малой Азии, за свою мудрость и храбрость был поставлен стратилатом (воеводой) в городе. Горожане любили его и уважали, многие даже приняли христианскую веру по проповедям святого. Однажды царь Лициний узнал об этом и вызвал Феодора к себе. Там правитель заставил святого принести жертву идолам и отказаться от Христа.

Феодор попросил отсрочки, а сам разбил идолов. Серебро и золото, из которого они были сделаны, раздал бедным. За это его долго мучили и пытали, а в конце распяли. Наутро после казни произошло чудо - мучители увидели на месте пыток совершенно невредимого Феодора. Тогда многие сотники и воины уверовали во Христа, а святой сам отдался в руки палачей.

В честь памяти Феодора Стратилата сегодня отмечается народный праздник 21 июня - Федор Колодезник.

Православный праздник 21 июня - день памяти преподобного Зосимы

Известно, что преподобный Зосима жил в VI веке и полностью посвящал себя подвигам. Он много молился, постился и отказался от всего мирского ради обретения дара прозорливости и чудотворения.

Согласно преданию, однажды во время путешествия Зосима шел с ослом, которого съел лев. Тогда преподобный обратился ко льву и сказал, что ему тяжело нести все свои вещи, и раз хищник съел осла, то пусть сам теперь вещи и несет. С этого момента лев стал ручным.

Приметы 21 июня

много росы утром - будет хороший урожай конопли и льна;

сгущаются тучи - на несколько дней погода испортится;

гром гремит до рассвета - ожидать дождя;

птицы перестали петь - нужно готовиться к грозе и ливням.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, сегодня нельзя убирать в доме - можно вымести добрые силы. Также нежелательно стричь ногти и волосы, иначе иммунитет ослабнет. Учитывая то, что 21 июня отмечается День летнего солнцестояния, ни в коем случае нельзя стоять к солнцу спиной - навлечете на себя неприятности.

Что можно делать 21 июня

Название праздника "Федор Колодезник" появилось не просто так - эту дату считали особенной колодезных дел мастера. В старину они клали сковороды на те места на земле, где можно было вырыть колодец, а наутро смотрели как запотела сковорода, и решали - подходит выбранный участок или нет.

Колодезная вода издавна считалась целебной, как святая, на ней готовили, в ней стирали, ею же и умывались. Считается, что вода, взятая из семи разных колодцев, может излечить человека от болезней.

Вас также могут заинтересовать новости: