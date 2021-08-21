Этот день в народе получил названия Мирон-ветрогон, Миронов день.

21 августа Православная церковь почитает память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. В народе покровителя дня назвали Ветрогоном, поскольку день был примечателен сильными ветрами. С утра в этот день выходят в поле и идут по направлению ветра. На ветер можно читать любовные заговоры и привороты.

На Мирона можно выйти на перекресток и загадать желание. Если после этого ветер подует в лицо, то желание сбудется. 21 августа собирают урожай брусники и ежевики. В лесу уже можно собирать опята. В этот день нежелательно болеть, иначе болезнь затянутся надолго.

Приметы погоды 21 августа

Какая погода сегодня – таким будет январь.

Жаркий день обещает теплую осень.

Если погода в этот день испортится, то до самого бабьего лета будет непогода.

Южный ветер означает, что уже можно собирать овес.

Большой урожай рябины сулит заморозки.

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Автор: Екатерина Пулатова