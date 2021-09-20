20 сентября отмечается народный праздник Созонт и Лука, Луков день.

Сегодня, 20 сентября, христиане отмечают церковный праздник в честь мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. С 20 сентября в течение недели убирали лук и торговали им. Пасечники в этот день собирают урожай меда. По луковицам определяли погоду зимой: если много шелухи, значит зима будет морозной.

В этот день запрещалось сжигать луковую шелуху, а также готовить лук, пока весь его урожай не будет собран. Этот овощ использовали как защиту от болезней скота. Чтобы животные не болели, им на шею надевали "ожерелья" из луковиц на нитке. Также лук и чеснок развешивали в спальне ребенка, чтобы он крепче спал.

Что нельзя делать 20 сентября

По поверьям девочкам сегодня нельзя дарить куклу, иначе они не смогут родить ребенка. Свататься и играть свадьбу сегодня не стоит, иначе быстро расстанетесь. Нельзя давать и брать деньги в долг.

Приметы погоды 20 сентября

Черные облака обещают дожди и похолодание.

Большой урожай черники сулит раннюю зиму.

Много еловых шишек упало на землю – скоро ударят морозы.

Кошки и собаки весь день прячутся под одеяло – к проливным дождям.

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Автор: Екатерина Пулатова