В народном календаре эта дата получила названия День Марины и Марины-Пимены.

В этот день Православная церковь почитает преподобного Пимена Многоболезненного и игумена Пимена, постника Печерского, а также мучеников Марина и Астерия.

В этот день отмечают окончание сбора малины. Хозяйки пекут пироги и блины с этой ягодой. Польза малины была известна ещё нашим предкам. В этот день собирают урожай ягоды и делают из неё заготовки на зиму. Листья малины засушивают для чая.

С этого дня журавли собираются в стаи и учат летать птенцов. Аисты вьют гнезда для молодняка. Если аист свил гнездо на крыше дома, то его жильцы будут здоровыми и счастливыми. 20 августа наблюдали за поведением этих птиц. Убийство или разорение гнезда считается большим грехом.

Приметы погоды 20 августа

Аисты готовятся к отлету – к холодной и ранней осени.

Если аисты летят по небу всей семьей, то год будет урожайным.

Пауки прячутся в укрытие – к дождю.

Если восходе солнца заря окрасилась в красный – будет дождь.

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Автор: Екатерина Пулатова