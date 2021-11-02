Народный праздник 2 ноября известен в народе под названием Артемьев день.

2 ноября христиане отмечают церковный праздник святого мученика Артемия Антиохийского. В этот день наши предки чтили военных, особенно военачальников. Рожденного 2 ноября мужчину считали мужественным воином и защитником.

В эту дату начиналась активная подготовка к зиме. Хозяйки закрывали консервацию на зиму, а мужчины кололи дрова. По обычаям, 2 ноября приносит удачу звон колокола. Можно повесить дома несколько колокольчиков на счастье, или развесить их над детской кроваткой.

2 ноября нужно опасаться волков – они в эту дату очень злые. Особенно осторожными нужно быть людям, которые живут у леса.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя запирать входную дверь на ключ, пока все домочадцы не лягут спать. Нельзя чтобы в заборе вокруг дома были дырки, иначе из дома счастье утечет. Сегодня нельзя играть свадьбу и венчаться. Такой брак не будет счастливым.

Приметы погоды 2 ноября

Иней на деревьях предвещает плохой урожай в следующем году.

Если с сосны или елки много иголок упало, то снег выпадет рано.

Много ворон в листьях копаются – к потеплению.

Автор: Екатерина Пулатова