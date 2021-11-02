Народный праздник 2 ноября / фото pixabay.com
2 ноября христиане отмечают церковный праздник святого мученика Артемия Антиохийского. В этот день наши предки чтили военных, особенно военачальников. Рожденного 2 ноября мужчину считали мужественным воином и защитником.
В эту дату начиналась активная подготовка к зиме. Хозяйки закрывали консервацию на зиму, а мужчины кололи дрова. По обычаям, 2 ноября приносит удачу звон колокола. Можно повесить дома несколько колокольчиков на счастье, или развесить их над детской кроваткой.
2 ноября нужно опасаться волков – они в эту дату очень злые. Особенно осторожными нужно быть людям, которые живут у леса.
Что нельзя делать 2 ноября
- Нельзя запирать входную дверь на ключ, пока все домочадцы не лягут спать.
- Нельзя чтобы в заборе вокруг дома были дырки, иначе из дома счастье утечет.
- Сегодня нельзя играть свадьбу и венчаться. Такой брак не будет счастливым.
Приметы погоды 2 ноября
- Иней на деревьях предвещает плохой урожай в следующем году.
- Если с сосны или елки много иголок упало, то снег выпадет рано.
- Много ворон в листьях копаются – к потеплению.