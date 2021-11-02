Народный праздник 2 ноября / фото pixabay.com

2 ноября христиане отмечают церковный праздник святого мученика Артемия Антиохийского. В этот день наши предки чтили военных, особенно военачальников. Рожденного 2 ноября мужчину считали мужественным воином и защитником. 

В эту дату начиналась активная подготовка к зиме. Хозяйки закрывали консервацию на зиму, а мужчины кололи дрова. По обычаям, 2 ноября приносит удачу звон колокола. Можно повесить дома несколько колокольчиков на счастье, или развесить их над детской кроваткой.

2 ноября нужно опасаться волков – они в эту дату очень злые. Особенно осторожными нужно быть людям, которые живут у леса.

Что нельзя делать 2 ноября

  1. Нельзя запирать входную дверь на ключ, пока все домочадцы не лягут спать.
  2. Нельзя чтобы в заборе вокруг дома были дырки, иначе из дома счастье утечет.
  3. Сегодня нельзя играть свадьбу и венчаться. Такой брак не будет счастливым.

Приметы погоды 2 ноября

  • Иней на деревьях предвещает плохой урожай в следующем году.
  • Если с сосны или елки много иголок упало, то снег выпадет рано.
  • Много ворон в листьях копаются – к потеплению.

Автор: Екатерина Пулатова