Сегодня православные чтут память двух святых.

Великомученик Артемий жил при Константине Великом и служил у него воином. Отличался небывалой храбростью в бою, поэтому был награжден и поставлен правителем Египта. После того, как умер сын Константина Великого и императором стал Юлиан, начавший гонения на христиан, Артемий уличил его в жестокости и поклонении идолам.

Император лишил Артемия всех почестей и отправил в темницу. Долго уговаривал воина отречься от Христа, а, услышав отказ, предал жестоким мучениям. Ему отсекли голову, было это в 362 году.

В честь великомученика сегодня отмечается народный праздник 2 ноября - Артемьев день.

Православный праздник 2 ноября - день памяти Герасима Нового

Читайте также2 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПреподобный Герасим родился в Пелопоннесе, достигнув совершеннолетия, удалился в пустыню и там принял иноческий постриг. Обучался у Афонских мудрецов и, получив благословение, отправился в Иерусалим, где после долгих путешествий стал зажигать свечи у Гроба Господня.

Позже Герасим Новый стал диаконом, затем - пресвитером, но даже такие должности не убавили тягу святого к подвигам. Несколько лет он прожил в безмолвии на святых местах. Устроил женский монастырь в городе Омале на Кефалонийском острове, отчего и получил имя Герасим Кефалонский. 30 лет прожил там, постоянно читая молитвы и пребывая в труде. За стойкость веры и духа Господь наградил Герасима даром чудотворений - святой мог исцелять людей.

Приметы 2 ноября

сильный ветер 2 ноября - погода в ближайшие дни будет хорошей;

лиственница иголки не сбросила - снега еще долго не будет;

посмотреть на птиц рядом с собой - накликать беду и стать нищим.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено смотреть на небо. Наши предки верили, что, если нарушить запрет, можно ослепнуть. Также не рекомендуется закрывать двери, пока все домочадцы не лягут спать. Церковь считает, что любые торжества нужно перенести на другую дату, сегодня веселиться не стоит.

Что можно делать 2 ноября

Православные верующие изобрели уникальный способ избавления от грыжи. Нужно 2 ноября пойти в церковь и поставить свечку преподобному Артемию, попросив его избавить человека от страшной хвори. После такого несложного ритуала можно отправляться домой и заниматься своими делами - болезнь пройдет сама. Также в этот день хозяйки просили мужей починить забор - считалось, что отверстия в нем привлекают бедность, а допустить обнищания нельзя.

Еще одна традиция дня - девушки старались квасить капусту именно сегодня, тогда она даст больше сока и будет вкуснее.

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Автор: Кристина Кащавцева