Народный праздник 19 сентября получил названия Михайлов день и Михайлово чудо.

19 сентября в церковном календаре отмечается церковный праздник под названием Михайлово чудо. В этот день церковь вспоминает чудеса, случившиеся в храме Архистратига Михаила. К святому Михаилу на Руси относились с большим почтением и в этот день не работали.

19 сентября начинаются первые заморозки. Темнеет уже значительно раньше, чем летом. Часто в эту дату начинается период осенних дождей. Наши предки в этот день устраивали мирские братчины: разрешали споры и мирили соседей. 19 сентября стоит попросить прощения у всех, кого вы обидели.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя работать в этот день, особенно в поле. Нельзя убираться, шить, рубить дрова. 19 сентября ни в коем случае не следует врать. Запрещено выбрасывать остатки еды со стола. Можно скормить их животным. На Михайлово чудо не рекомендуется работать с тестом, печь хлеб и пироги.

Приметы погоды 19 сентября

Синие облака вечером означают, что погода скоро изменится.

Утренний туман сулит потепление.

На деревьях появился иней утром – к снежной зиме.

Теплый день означает, что зима будет поздней.

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Автор: Екатерина Пулатова