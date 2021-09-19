19 сентября народный праздник / фото pixabay.com
19 сентября в церковном календаре отмечается церковный праздник под названием Михайлово чудо. В этот день церковь вспоминает чудеса, случившиеся в храме Архистратига Михаила. К святому Михаилу на Руси относились с большим почтением и в этот день не работали.
19 сентября начинаются первые заморозки. Темнеет уже значительно раньше, чем летом. Часто в эту дату начинается период осенних дождей. Наши предки в этот день устраивали мирские братчины: разрешали споры и мирили соседей. 19 сентября стоит попросить прощения у всех, кого вы обидели.
Что нельзя делать 19 сентября
- Нельзя работать в этот день, особенно в поле. Нельзя убираться, шить, рубить дрова.
- 19 сентября ни в коем случае не следует врать.
- Запрещено выбрасывать остатки еды со стола. Можно скормить их животным.
- На Михайлово чудо не рекомендуется работать с тестом, печь хлеб и пироги.
Приметы погоды 19 сентября
- Синие облака вечером означают, что погода скоро изменится.
- Утренний туман сулит потепление.
- На деревьях появился иней утром – к снежной зиме.
- Теплый день означает, что зима будет поздней.
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