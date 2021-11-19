Узнайте, какой православный праздник отмечается 19 ноября и кому из святых молиться сегодня.

Павел Исповедник жил в IV веке в Константинополе, был патриархом. В те времена ариане были очень влиятельны и не хотели, чтобы Павел стал архиепископом. Они желали, чтобы пост занял их единомышленник. Тем не менее, Павел всё-таки получил эту должность. Ариане несколько раз низводили его с кафедры, а потом отыскали в ссылке и убили.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 19 ноября - Павел Ледостав.

Православный праздник 19 ноября - день памяти преподобного Варлаама Хутынского

Читайте также19 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВарлаам был из семьи богатых новгородцев, с детства любил священные книги. Не играл с другими детьми и мечтал о иноческой жизни. После смерти родителей Варлаам раздал все свое имущество и отправился в пустыню. Затем поселился в лесу на холме Хутынь.

Вскоре к нему начали приходить люди - за советом, за помощью, за благословением. На месте того холма был построен храм, Варлаам отдал на его нужды последние деньги и написал устав. Еще при жизни святой удостоился дара прозорливости и чудотворения. Скончался Варлаам Хутынский в 1192 году.

Приметы 19 ноября

снегопад в этот день - зима будет снежной;

алое вечернее небо - к пасмурной погоде и сырости;

гуси в воде купаются - к потеплению;

ветра нет 19 ноября - скоро похолодает.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено одалживать или занимать деньги. Считается, что лучше воздержаться от употребления мясных продуктов. В старину люди верили, что мужчина, который отправляется на рыбалку, должен поймать хотя бы одну рыбу - с пустыми руками домой приходить нельзя.

Что можно делать 19 ноября

Наши предки говорили, что лед, который образуется на реках в этот день, не растает до весны. Именно поэтому мужчины начинали готовиться к зимней рыбалке - перебирали снасти и чинили их. Также смотрели на погоду, чтобы понять, когда лучше ехать за уловом.

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Автор: Кристина Кащавцева