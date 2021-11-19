Павел Исповедник жил в IV веке в Константинополе, был патриархом. В те времена ариане были очень влиятельны и не хотели, чтобы Павел стал архиепископом. Они желали, чтобы пост занял их единомышленник. Тем не менее, Павел всё-таки получил эту должность. Ариане несколько раз низводили его с кафедры, а потом отыскали в ссылке и убили.
В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 19 ноября - Павел Ледостав.
Православный праздник 19 ноября - день памяти преподобного Варлаама Хутынского
Читайте также19 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВарлаам был из семьи богатых новгородцев, с детства любил священные книги. Не играл с другими детьми и мечтал о иноческой жизни. После смерти родителей Варлаам раздал все свое имущество и отправился в пустыню. Затем поселился в лесу на холме Хутынь.
Вскоре к нему начали приходить люди - за советом, за помощью, за благословением. На месте того холма был построен храм, Варлаам отдал на его нужды последние деньги и написал устав. Еще при жизни святой удостоился дара прозорливости и чудотворения. Скончался Варлаам Хутынский в 1192 году.
Приметы 19 ноября
- снегопад в этот день - зима будет снежной;
- алое вечернее небо - к пасмурной погоде и сырости;
- гуси в воде купаются - к потеплению;
- ветра нет 19 ноября - скоро похолодает.
Что сегодня нельзя делать
В этот день категорически запрещено одалживать или занимать деньги. Считается, что лучше воздержаться от употребления мясных продуктов. В старину люди верили, что мужчина, который отправляется на рыбалку, должен поймать хотя бы одну рыбу - с пустыми руками домой приходить нельзя.
Что можно делать 19 ноября
Наши предки говорили, что лед, который образуется на реках в этот день, не растает до весны. Именно поэтому мужчины начинали готовиться к зимней рыбалке - перебирали снасти и чинили их. Также смотрели на погоду, чтобы понять, когда лучше ехать за уловом.
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