18 сентября народный праздник / фото pixabay.com
18 сентября христиане отмечают церковный праздник в честь родителей Иоанна Крестителя Захария и Елизаветы. Этим святым бездетные пары молятся о рождении ребенка и легких родах. День считается удачным для гаданий и приворотов.
В народе этот день получил название Кумохин. Наши предки верили, что 18 сентября из леса выходит лихорадка Кумоха и нападает на деревенских женщин. Чтобы она не зашла в дом, пол подметали березовым веником.
18 сентября: что нельзя делать
- Женщинам нельзя распускать волосы.
- Нельзя впускать в дом чужаков.
- Нельзя ходить в грязной одежде.
Приметы погоды 18 сентября
- Животные в ясный день прячутся под крышу – к дождям.
- На рябине пожелтели листья – к короткому бабьему лету и ранней зиме.
- Мало рябины уродилось – к засушливой осени.
- Красные облака до восхода солнца сулят дождь и ветер.
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