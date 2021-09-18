Народный праздник 18 сентября имеет названия Захарий и Елизавета, Кумохин (Кумокин) день.

18 сентября христиане отмечают церковный праздник в честь родителей Иоанна Крестителя Захария и Елизаветы. Этим святым бездетные пары молятся о рождении ребенка и легких родах. День считается удачным для гаданий и приворотов.

В народе этот день получил название Кумохин. Наши предки верили, что 18 сентября из леса выходит лихорадка Кумоха и нападает на деревенских женщин. Чтобы она не зашла в дом, пол подметали березовым веником.

18 сентября: что нельзя делать

Женщинам нельзя распускать волосы. Нельзя впускать в дом чужаков. Нельзя ходить в грязной одежде.

Приметы погоды 18 сентября

Животные в ясный день прячутся под крышу – к дождям.

На рябине пожелтели листья – к короткому бабьему лету и ранней зиме.

Мало рябины уродилось – к засушливой осени.

Красные облака до восхода солнца сулят дождь и ветер.

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Автор: Екатерина Пулатова