18 сентября народный праздник / фото pixabay.com

18 сентября христиане отмечают церковный праздник в честь родителей Иоанна Крестителя Захария и Елизаветы. Этим святым бездетные пары молятся о рождении ребенка и легких родах. День считается удачным для гаданий и приворотов.

В народе этот день получил название Кумохин. Наши предки верили, что 18 сентября из леса выходит лихорадка Кумоха и нападает на деревенских женщин. Чтобы она не зашла в дом, пол подметали березовым веником.

18 сентября: что нельзя делать

  1. Женщинам нельзя распускать волосы.
  2. Нельзя впускать в дом чужаков. 
  3. Нельзя ходить в грязной одежде.

Приметы погоды 18 сентября

  • Животные в ясный день прячутся под крышу – к дождям.
  • На рябине пожелтели листья – к короткому бабьему лету и ранней зиме.
  • Мало рябины уродилось – к засушливой осени.
  • Красные облака до восхода солнца сулят дождь и ветер.

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Автор: Екатерина Пулатова