Христиане отмечают церковный праздник 18 февраля в честь мученицы Агафьи, погибшей за христианскую веру. Её считают покровительницей домашнего скота, особенно коров и лошадей. В этот день животных баловали вкусной едой, а также давали клички коровам.
Если в эту дату умрет корова, то считается, что её замучила ведьма. Является она в облике черной собаки, кошки или черного петуха. Поэтому черных животных нельзя подпускать к животным. Считается, что в хлев или сарай 18 февраля обязательно первым должен зайти мужчина.
Святую Агафью считали защитницей от пожара. В эту дату ей читали молитву для защиты дома от огня. 18 февраля можно помянуть родственников и посетить кладбище. Тогда их души найдут упокоение. В эту дату для крепкого здоровья съедают корочку черствого хлеба.
Что нельзя делать 18 февраля
- Нельзя выпускать скот из загона, иначе он заболеет.
- Запрещено седлать и подковывать коня.
- Нельзя надевать старую и сношенную обувь.
- Женщинам не стоит заплетать волосы.
Приметы погоды 18 февраля
- Если день теплый, то больше зимних морозов не будет.
- Морозный день - к жаркому и засушливому лету.
- Вороны роются в земле - к ранней весне. Сидят высоко на деревьях - весна будет поздней.