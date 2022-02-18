Народный праздник 18 февраля имеет названия Агафья-коровница, голодуха, поминальница.

Христиане отмечают церковный праздник 18 февраля в честь мученицы Агафьи, погибшей за христианскую веру. Её считают покровительницей домашнего скота, особенно коров и лошадей. В этот день животных баловали вкусной едой, а также давали клички коровам.

Если в эту дату умрет корова, то считается, что её замучила ведьма. Является она в облике черной собаки, кошки или черного петуха. Поэтому черных животных нельзя подпускать к животным. Считается, что в хлев или сарай 18 февраля обязательно первым должен зайти мужчина.

Святую Агафью считали защитницей от пожара. В эту дату ей читали молитву для защиты дома от огня. 18 февраля можно помянуть родственников и посетить кладбище. Тогда их души найдут упокоение. В эту дату для крепкого здоровья съедают корочку черствого хлеба.

Что нельзя делать 18 февраля

Нельзя выпускать скот из загона, иначе он заболеет. Запрещено седлать и подковывать коня. Нельзя надевать старую и сношенную обувь. Женщинам не стоит заплетать волосы.

Приметы погоды 18 февраля

Если день теплый, то больше зимних морозов не будет.

Морозный день - к жаркому и засушливому лету.

Вороны роются в земле - к ранней весне. Сидят высоко на деревьях - весна будет поздней.

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