Какие традиции необходимо чтить в православный праздник 18 февраля - узнайте на УНИАН.

Агафия родилась в Палермо, в семье богатых и благочестивых христиан. Во времена гонения на христиан при императоре Декии, язычники узнали о девушке, схватили ее и стали готовить к суду. Поселили у женщины с пятью дочерьми, которые пытались соблазнить Агафию нарядами и украшениям, убедив принести жертву идолам. Христианка отказывалась и готовилась к подвигу.

Агафию долго мучили, но Господь исцелил ее, а затем наградил мученическим венцом и забрал на небо. В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 18 февраля - Агафия Голодуха.

Православный праздник 18 февраля - празднование иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

Достоверно неизвестно, когда именно явилась эта икона, но верующие издавна обращались к ней, как к последней надежде для погибающих людей. Согласно исторической справке, образы Богородицы являлись жителям Харьковской губернии в 1700 году, избавив их от холеры, а также во многих других городах и селах.

К этой иконе во все времена обращались девушки, которые хотели выйти замуж, женщины ради защиты своих детей, вдовцы, нуждающиеся, бедняки и больные. Каждому, что находится на пороге отчаяния, Дева Мария помогает вернуться к жизни.

Приметы 18 февраля

ясная погода и тепло сегодня - в ближайшее время похолодания не будет;

морозы в этот день - весна наступит рано;

снег идет - скоро потеплеет;

морозная погода, но снега нет - лето окажется засушливым.

Что сегодня нельзя делать

В этот день наши предки особенно внимательно относились к скотине - нельзя было бить и обижать животных, в частности - корову, иначе у нее пропадет молоко. После заката запрещено выглядывать в окно - снаружи бродит нечистая сила и может отобрать красоту. Отказывать в помощи нуждающимся тоже нельзя - окажетесь на их месте.

Что можно делать 18 февраля

18 февраля в древности назывался "Голодуха", потому что к этому моменту у людей могло закончиться сено и по деревням ходил мор - животные гибли от голода. Славяне проводили специальные обряды, чтобы уберечь скотину.

Верующие молились святой Агафии, так как верили, что она защищает дом от пожаров. Сегодня можно пойти в церковь и поставить свечу за здравие, а также освятить хлеб, как символ благополучия и достатка в семье.

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