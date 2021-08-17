В календаре народных праздников этот день получил названия Авдотья-малиновка, огуречница, сеногнойка.

17 августа Православная церковь отмечает церковный праздник святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке. В народе дата 17 августа получила название Авдотья-сеногнойка, Малиновка, Огуречница. К этому времени поспевают огурцы, лук и чеснок. Считается, что к 17 августа нужно собрать все огурцы, иначе скоро они станут горькими

Часто в эту дату приходили дожди и похолодание. Крестьяне прятали сено под крышу, чтобы защитить от дождя. 17 августа собирают малину и готовят из неё варенья и блины. Малину высушивают и готовят чай от простуды.

Этот день считается неблагоприятным для торговли. Сегодня не следует продавать и покупать любые вещи. Также нельзя одалживать деньги.

Приметы погоды 17 августа

Теплый день сегодня предвещает теплый ноябрь, а если холодно, то ноябрь будет дождливым.

Жаркий день означает удачный сенокос.

Много росы – урожай льна будет плохим.

Много малины поспело – к хорошему урожаю зерна и подсолнечника.

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Автор: Екатерина Пулатова