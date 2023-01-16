Христиане отмечают церковный праздник 16 января в честь ветхозаветного пророка Малахия и мученика Гордея. Малахия считается защитником от сглаза, проклятий и душевных болезней. Ему часто молятся родственники психически больных людей.
Наши предки считали, что в Гордеев день нельзя гордиться, то есть хвалиться своими достижениями и имуществом. Также нельзя хвастаться крепким здоровьем, сделанным добром и успехами своих детей. Считается, что тот, кто будет хвалиться сегодня, всё потеряет.
В день Гордея наши предки опасались за здоровье домашней скотины. Боялись, что нечисть в эту дату может задоить корову насмерть, поэтому в хлеву оставляли кусок хлеба или миску каши. Верили, что это задобрит нечисть и она не тронет животных.
Этот день ранее считался одним из самых удачных в году для снятия порчи, лихорадки и любого негатива. Для проведения ритуала использовали расплавленный воск. Сначала читали молитву "Отче наш", а затем расплавленный воск капали на больные части тела.
Что нельзя делать 16 января
- Нельзя быть горделивым и высокомерным в этот день.
- В эту дату легко обмануть или запутать человека, поэтому любую информацию нужно воспринимать критически.
- Неудачная дата для рыбалки.
- Вечером 16 января нельзя выполнять тяжелую работу, иначе спина будет болеть.
Приметы погоды 16 января
- Иней на деревьях предвещает морозную, но бесснежную погоду.
- Луна ночью красноватая - к сильному ветру, белая - к морозам, голубоватая - к мокрому снегу и гололеду.
- Высокие белые облака в этот день предвещают сильную вьюгу.
- Звезды ночью ярко мерцают - к ясной погоде.
- Птицы роются в снежных сугробах - к скорому потеплению.
- Если весь день идет снег, то он пролежит до середины марта.