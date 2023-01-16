Народный праздник 16 января известен под названиями Гордеев день, Малахий.

Христиане отмечают церковный праздник 16 января в честь ветхозаветного пророка Малахия и мученика Гордея. Малахия считается защитником от сглаза, проклятий и душевных болезней. Ему часто молятся родственники психически больных людей.

Наши предки считали, что в Гордеев день нельзя гордиться, то есть хвалиться своими достижениями и имуществом. Также нельзя хвастаться крепким здоровьем, сделанным добром и успехами своих детей. Считается, что тот, кто будет хвалиться сегодня, всё потеряет.

В день Гордея наши предки опасались за здоровье домашней скотины. Боялись, что нечисть в эту дату может задоить корову насмерть, поэтому в хлеву оставляли кусок хлеба или миску каши. Верили, что это задобрит нечисть и она не тронет животных.

Видео дня

Этот день ранее считался одним из самых удачных в году для снятия порчи, лихорадки и любого негатива. Для проведения ритуала использовали расплавленный воск. Сначала читали молитву "Отче наш", а затем расплавленный воск капали на больные части тела.

Что нельзя делать 16 января

Нельзя быть горделивым и высокомерным в этот день. В эту дату легко обмануть или запутать человека, поэтому любую информацию нужно воспринимать критически. Неудачная дата для рыбалки. Вечером 16 января нельзя выполнять тяжелую работу, иначе спина будет болеть.

Приметы погоды 16 января

Иней на деревьях предвещает морозную, но бесснежную погоду.

Луна ночью красноватая - к сильному ветру, белая - к морозам, голубоватая - к мокрому снегу и гололеду.

Высокие белые облака в этот день предвещают сильную вьюгу.

Звезды ночью ярко мерцают - к ясной погоде.

Птицы роются в снежных сугробах - к скорому потеплению.

Если весь день идет снег, то он пролежит до середины марта.

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