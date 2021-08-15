Церковь отмечает 16 августа праздник в честь Новгородского чудотворца Антония Римлянина. Ещё в этот день почитается память преподобного Исаакия Далматского. Этот день часто сопровождается сильными холодными ветрами.
К этому периоду созревали поздние сорта малины. Поэтому ещё в народе этот день называли Исаакий-малинник. Это хорошая дата для сбора ягоды и приготовления варенья и консервации. Также 16 августа собирали черёмуху. Её употребляли при заболеваниях кишечника и для выведения токсинов.
В этот день нельзя убираться в доме. Считается, что кто в доме уберет, у того и в кошельке будет пусто.
Приметы погоды 16 августа
Сильный и холодный ветер – к морозной зиме, теплый – к мягкой и снежной.
Облака выстроились в одну линию – к ветряной погоде.
Какая погода сегодня, такая будет и в октябре.
Южный ветер означает, что зима будет снежной.
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