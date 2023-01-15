Христиане отмечают церковный праздник 15 января в честь римского епископа и целителя Сильвестра I. Святой Сильвестр считается мощным целителем от любых болезней. У его иконы можно читать молитвы о здоровье. В целом дата считается удачной для любого лечения и целебных процедур.
В давние времена эту дату называли Куриный праздник. На 15 января принято готовить разные блюда из курицы - суп, блины и пирог курник. Наши предки в эту дату забивали мясных курей, а несушек оберегали от злых сил и болезней.
Наши предки в эту дату подвешивали в курятнике "куриного бога" - черный камень размером с гусиное яйца с отверстием посередине. Через отверстие посередине продевали нитку и подвешивали камешек к потолку курятника. Верили, что это защитит птиц от болезней и нечисти.
Что нельзя делать 15 января
- В эту дату нежелательно болеть, иначе будете долго выздоравливать. Нельзя одеваться не по погоде.
- Нельзя выпускать кур из курятника сегодня.
- Неудачный день для переезда и трудоустройства на новую работу.
- В этот день по давним приметам нельзя есть свинину.
Приметы погоды 15 января
- Дрова сгорают с сильным треском - к сильному морозу.
- Если куры рано укладываются спать - к сильной стуже.
- Если день был ясный, а вечером появились тучи, то погода скоро переменится.
- Домашняя птица копошится в земле - к потеплению, а если не вылазит из курятника, то похолодает.