Какой православный праздник 15 января встречают верующие - узнайте на УНИАН.

Святой Сильвестр родился в Риме, в семье благочестивых родителей. Воспитывался юноша в любви к Богу и людям, поэтому с самого детства бережно относился к больным и нищим. Правитель города убеждал Сильвестра отречься от Христа, тот отказался и был подвергнут пыткам. Но выдержал мучения и предсказал градоначальнику скорую гибель.

За такой поступок люди еще больше стали уважать святого, многие язычники приходили к нему с беседами и обращались в христианство. На 30-м году жизни Сильвестр стал священником, а затем епископом. Славился, как знаток Священного Писания и Божий проповедник. Неоднократно в спорах побеждал иудеев и язычников, крестил царя Константина. 20 лет правил римской церковью, скончался около 335 года.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 15 января - Сильвестров день.

Православный праздник 15 января - день памяти Серафима Саровского

Читайте также15 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПреподобный Серафим родился в 1759 году, был родом из Курска, воспитывался в благочестивой купеческой семье. В 17 лет принял иноческий постриг с именем Прохор, два года прожил в Саровской Успенской пустыни. В декабре 1787 года стал архидиаконом, после 1810 года за многие подвиги был удостоен дара прозорливости и чудотворения.

Серафим был знаменит, как прославитель веры Христовой, много рассказывал о русских святых. Убедил многих раскольников оставить свои убеждения и присоединиться к церкви. Говорил, что чистота православия только лишь и состоит в непоколебимости веры.

Приметы 15 января

месяц светит ярко - погода будет ясной, покрыт туманом - пойдет снег;

куры засыпают рано - к скорым холодам;

сороки прячутся под крышу - к сильным снегопадам;

петухи поют очень рано - начнутся оттепели.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки в этот день не ели мясо птицы, если нарушить запрет, то счастье "упорхнет" из дома. Согласно поверьям, готовить ужин сегодня должен мужчина, женщину допускать к таким делам вечером нельзя, иначе домашняя птица может заболеть. Как и в любой другой церковный праздник, 15 января запрещено ссориться и сквернословить.

Что можно делать 15 января

Сегодня особенное внимание стоит уделять домашней птице. В старину люди окуривали курятники травами, чтобы отпугнуть нечисть. Чистили помещения, кормили животных. Также принято было делать карамельных "петушков" и угощать ими детей. 15 января хозяйки мыли окна и двери освященной водой, разбавляя ее с обычной - защищали свои жилища от недругов.

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