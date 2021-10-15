Народный праздник 15 октября известен в народе под названиями Куприян и Устинья, Куприянов день.

15 октября мы отмечаем церковный праздник святых мучеников Куприяна и Устиньи. В этот день начинается сильный листопад. Наши предки 15 октября сеяли озимые культуры. Девушки в этот день ходили на посиделки и обсуждали девичьи секреты.

15 октября – удачный день для рукоделия и рыбалки. В этот день активизируется злая сила, которая может попутать слабых людей – больных или пьяных. Часто злые духи прикидываются уличными животными.

Что нельзя делать 15 октября

Нельзя пить спиртное в этот день, чтобы зло не напало. Больным людям лучше не выходить из дома. Нельзя гладить или впускать в дом бездомных животных – это может быть нечисть. 15 октября не оставляйте детей без присмотра, чтобы беды не случилось.

Приметы погоды 15 октября

Сильный листопад сулит скорое похолодание.

Если день холодный и дождливый, то зима будет суровой.

Северный ветер сулит морозную зиму.

Из березы опали все листья – к ранней зиме.

Автор: Екатерина Пулатова