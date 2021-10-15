15 октября народный праздник / фото pixabay.com

15 октября мы отмечаем церковный праздник святых мучеников Куприяна и Устиньи. В этот день начинается сильный листопад. Наши предки 15 октября сеяли озимые культуры. Девушки в этот день ходили на посиделки и обсуждали девичьи секреты.

15 октября – удачный день для рукоделия и рыбалки. В этот день активизируется злая сила, которая может попутать слабых людей – больных или пьяных. Часто злые духи прикидываются уличными животными.

Что нельзя делать 15 октября

  1. Нельзя пить спиртное в этот день, чтобы зло не напало.
  2. Больным людям лучше не выходить из дома.
  3. Нельзя гладить или впускать в дом бездомных животных – это может быть нечисть.
  4. 15 октября не оставляйте детей  без присмотра, чтобы беды не случилось.

Приметы погоды 15 октября

  • Сильный листопад сулит скорое похолодание.
  • Если день холодный и дождливый, то зима будет суровой.
  • Северный ветер сулит морозную зиму.
  • Из березы опали все листья – к ранней зиме.

Автор: Екатерина Пулатова