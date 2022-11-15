Народный праздник 15 ноября известен под названиями Акиндин и Пигасий, Житницы.

Христиане отмечают церковный праздник 15 ноября в честь мучеников Акиндина и Пигасия, которых казнили за веру в Бога. В народе эту дату называли Житницами. Сегодня принято сушить и молотить зерно, запасать муку на зиму, защищать погреб от грызунов и проводить уборку в амбаре.

Мельницы в этот день работали на полную. Наши предки верили, что если амбар будет заполнен зерном, то всю зиму семья будет сытой и без болезней. Крестьяне молились святым, чтобы уберечь амбар от пожаров.

Помимо молотьбы зерна 15 ноября занимались сбором поздних плодов: груш, яблок, винограда, орехов. Фрукты и орехи убирали в погреб или готовили из них консервацию. В домах в эту дату топили печи, поскольку раньше к этому дню часто уже выпадал снег. У печи собиралась вся семья, обсуждала новости и делилась секретами.

Видео дня

Этот день в народе считался пожароопасным. Уставшие селяне разводили костер в овинах и печах, и плохо следили за ним, из-за чего возникали пожары.

Что нельзя делать 15 ноября

В этот день нельзя играть с огнем и оставлять пламя без присмотра, чтобы не случилось пожара. Категорически запрещено жечь сухую траву и листья, а также разводить костер в лесу. Загаданное желание в этот день сбудется. Но нельзя желать зла другим людям, иначе желание обернется против вас. Нельзя давать деньги в долг сегодня.

Приметы погоды 15 ноября

Если сегодня выпало много снега, то весной реки разольются.

Галки и синицы ходят по земле - к скорому снегопаду.

Если с калины опали все листья и ягоды, то скоро начнется настоящая зима.

Облака плывут против ветра - к ухудшению погоды.

Если снегирь громко поет, то скоро ударят морозы.

Вас также могут заинтересовать новости: