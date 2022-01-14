Народный праздник 14 января имеет названия Васильев день, Старый Новый год, свиной праздник.

14 января отмечается церковный праздник Васильев день. Церковь сегодня чтит память святителя Василия Великого. В этот день часто готовят птицу или блюда из свинины. По поверьям, 14 января нужно с утра умыться из колодца или родника. Тогда человек весь год будет здоровым.

По старому календарю 14 января - это первый день года. Наши предки встречали этот праздник дома у старшего члена семьи. Этот день называли "Свиным праздником", а на праздничный стол ставили запеченного целого поросенка. Части свиньи разламывали руками.

В Васильев день можно было зайти в любой дом к соседям и попробовать свинину. За это хозяину давали денег сколько не жалко, а он на утро относил деньги в церковь. Молодежь в этот праздник колядует и посевает, а девушки гадают.

Что нельзя делать 14 января

Не стоит занимать деньги сегодня, чтобы весь год в долгах не проходить. Нельзя проводить день в старой или грязной одежде. В этот день нельзя ругаться и сквернословить.

Приметы погоды 14 января

Вьюга и метель сулят хороший урожай орехов.

Снегопад сегодня - к жаркому и засушливому лету.

Гололед на дороге - к урожайному году.

Если день теплый, то лето будет холодным.

Вас также могут заинтересовать новости: