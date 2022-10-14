Христиане отмечают церковный праздник 14 октябряПокров Пресвятой Богородицы - очень важный и почитаемый в народе праздник, который особенно уважали украинские казаки. Наши предки говорили, что над всей Киевской Русью простерт покров Богоматери.
Покров очень пышно отмечали запорожские казаки. А всё потому, что именно на Покрову казаки однажды победили в бою большую армию турков. Казаки решили, что Богородица уберегла их от беды и укрыла от врагов. 14 октября отмечается День украинского казачества, а также День защитника Украины.
Наши предки посвящали этот день земледлию. В эту дату заканчивали уборку зерна и убирали снопы на хранение. Обычно в эту дату наступало потепление, поэтому сажали цветы на зиму. Также в этот день собирали грибы.
Женщины 14 октября занимались рукоделием. Также к празднику старались убрать дом, подмести все полы и вымыть окна, чтобы отметить Покров в чистом доме.
На Покров украинцы пекли блины и поминали усопших родных. Эта традиция не церковная, а появилась в народе. Часто это был первый день осени, когда разжигалась печь.
С Покрова начиналась свадебная пора. Праздник считается удачным для свадьбы и венчания.
Что нельзя делать 14 октября
- Девушкам и женщинам сегодня нельзя ходить с распущенными волосами.
- Нельзя дарить острые предметы в этот день - ножи, ножницы, наборы для шитья и вязания.
- Нельзя встречать Покров в грязной одежде и неубранном доме.
Приметы погоды 14 октбяря
- Если день ясный и теплый, то осень будет затяжной, а снег выпадет не раньше декабря.
- Муравьи построили высокие муравейники - к суровой зиме.
- Дождь сегодня предвещает ненастную осень.
- Если птицы уже улетели на зимовку, то зима будет ранней и теплой.
- Восточный или северный ветер сулят сегодня морозную зиму.