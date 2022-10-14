Народный праздник 14 октября известен под названием Покров Пресвятой Богородицы.

Христиане отмечают церковный праздник 14 октябряПокров Пресвятой Богородицы - очень важный и почитаемый в народе праздник, который особенно уважали украинские казаки. Наши предки говорили, что над всей Киевской Русью простерт покров Богоматери.

Покров очень пышно отмечали запорожские казаки. А всё потому, что именно на Покрову казаки однажды победили в бою большую армию турков. Казаки решили, что Богородица уберегла их от беды и укрыла от врагов. 14 октября отмечается День украинского казачества, а также День защитника Украины.

Наши предки посвящали этот день земледлию. В эту дату заканчивали уборку зерна и убирали снопы на хранение. Обычно в эту дату наступало потепление, поэтому сажали цветы на зиму. Также в этот день собирали грибы.

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Женщины 14 октября занимались рукоделием. Также к празднику старались убрать дом, подмести все полы и вымыть окна, чтобы отметить Покров в чистом доме.

На Покров украинцы пекли блины и поминали усопших родных. Эта традиция не церковная, а появилась в народе. Часто это был первый день осени, когда разжигалась печь.

С Покрова начиналась свадебная пора. Праздник считается удачным для свадьбы и венчания.

Что нельзя делать 14 октября

Девушкам и женщинам сегодня нельзя ходить с распущенными волосами. Нельзя дарить острые предметы в этот день - ножи, ножницы, наборы для шитья и вязания. Нельзя встречать Покров в грязной одежде и неубранном доме.

Приметы погоды 14 октбяря

Если день ясный и теплый, то осень будет затяжной, а снег выпадет не раньше декабря.

Муравьи построили высокие муравейники - к суровой зиме.

Дождь сегодня предвещает ненастную осень.

Если птицы уже улетели на зимовку, то зима будет ранней и теплой.

Восточный или северный ветер сулят сегодня морозную зиму.

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