Народный праздник 13 января имеет названия Васильев вечер, Щедрый вечер, День святой Мелании.

13 января христиане отмечают церковный праздник римской святой Мелании Младшей. 13 января в народе называют праздником Меланки или Щедрым вечером. По старому стилю это был канун Нового года (31 декабря). Наши предки к Новому году накрывали пышный стол и готовили много блюд.

Молодежь и дети на Щедрый вечер ходят по домам и поют щедривки. За это их угощали выпечкой или мясными блюдами. Девушки вечером устраивали гадания на Старый новый год. Верующие в эту дату посещали церковную службу.

В день Меланки по поверьям предков по улицам разгуливает нечистая сила. Особенно опасной эта дата считалась, если выпадала на полнолуние. В ночь с 13 на 14 января снятся вещие сны.

Что нельзя делать 13 января

Не стоит начинать новые дела, иначе они все закончатся неудачей. Заболеть на Старый Новый год - дурная примета. Болезнь будет тяжелой. Нельзя давать в долг вещи или деньги. Пересчитывать деньги или монеты сегодня - к бедности.

Приметы погоды 13 января