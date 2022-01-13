13 января христиане отмечают церковный праздник римской святой Мелании Младшей. 13 января в народе называют праздником Меланки или Щедрым вечером. По старому стилю это был канун Нового года (31 декабря). Наши предки к Новому году накрывали пышный стол и готовили много блюд.
Молодежь и дети на Щедрый вечер ходят по домам и поют щедривки. За это их угощали выпечкой или мясными блюдами. Девушки вечером устраивали гадания на Старый новый год. Верующие в эту дату посещали церковную службу.
В день Меланки по поверьям предков по улицам разгуливает нечистая сила. Особенно опасной эта дата считалась, если выпадала на полнолуние. В ночь с 13 на 14 января снятся вещие сны.
Что нельзя делать 13 января
- Не стоит начинать новые дела, иначе они все закончатся неудачей.
- Заболеть на Старый Новый год - дурная примета. Болезнь будет тяжелой.
- Нельзя давать в долг вещи или деньги.
- Пересчитывать деньги или монеты сегодня - к бедности.
Приметы погоды 13 января
- Много звезд на небе - к хорошему урожаю ягод в этом году.
- Много инея на деревьях - к хорошему урожаю меда.
- Оттепель сегодня сулит дождливое лето.
- Деревья обледенели - к поздней весне.