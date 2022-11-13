Народный праздник 13 ноября известен под названиями Спиридон и Никодим, Юровая.

Христиане отмечают церковный праздник 13 ноября в честь преподобных Спиридона и Никодима, монахов Киево-Печерского монастыря. Эти святые были усердными тружениками и не боялись никакой работы. Наши предки верили, что кто сегодня будет много работать, того святые благословят.

В Киевской Руси в Спиридонов день отмечали праздник охотников и рыбаков. В эту дату они отправлялись на промысел и надеялись на хорошую добычу. Верили, что если удастся поймать много рыбы или подбить зверей, то в следующем году промысел будет удачным. Также в этот день можно собрать много поздних грибов.

Владельцы курей в эту дату готовились к морозам. Они чинили и утепляли вагоны, и перегоняли туда птицу на зиму. Чтобы куры несли много яиц осенью, им в корм добавляли костную муку. Старых и больных птиц отселяли отдельно, а слабых отбирали на убой. Из птицы готовили бульон и курники.

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Что нельзя делать 13 ноября

В этот день нельзя лениться, чтобы не навлечь на себя гнев святых. Не стоит общаться в этот день с малознакомыми людьми. Сегодня нельзя злоупотреблять алкоголем. Рыбакам 13 ноября нельзя ссориться, иначе рыбалка будет неудачной. В этот день нельзя пришивать пуговицы.

Приметы погоды 13 ноября

Если идет мелкий дождь, то непогода продлится долго.

Если воробьи громко чирикают, то скоро потеплеет. Если же все птицы умолкли, то стоит ждать заморозков.

Солнечная и ясная погода предвещает сильный ветер в ближайшие дни.

Снегири начали петь - скоро наступит погодная зима.

Много рябины уродилось - к морозной и снежной зиме.

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