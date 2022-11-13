Какой народный праздник 13 ноября / фото УНИАН

Христиане отмечают церковный праздник 13 ноября в честь преподобных Спиридона и Никодима, монахов Киево-Печерского монастыря. Эти святые были усердными тружениками и не боялись никакой работы. Наши предки верили, что кто сегодня будет много работать, того святые благословят.

В Киевской Руси в Спиридонов день отмечали праздник охотников и рыбаков. В эту дату они отправлялись на промысел и надеялись на хорошую добычу. Верили, что если удастся поймать много рыбы или подбить зверей, то в следующем году промысел будет удачным. Также в этот день можно собрать много поздних грибов.

Владельцы курей в эту дату готовились к морозам. Они чинили и утепляли вагоны, и перегоняли туда птицу на зиму. Чтобы куры несли много яиц осенью, им в корм добавляли костную муку. Старых и больных птиц отселяли отдельно, а слабых отбирали на убой. Из птицы готовили бульон и курники.

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Что нельзя делать 13 ноября

  1. В этот день нельзя лениться, чтобы не навлечь на себя гнев святых.
  2. Не стоит общаться в этот день с малознакомыми людьми.
  3. Сегодня нельзя злоупотреблять алкоголем.
  4. Рыбакам 13 ноября нельзя ссориться, иначе рыбалка будет неудачной.
  5. В этот день нельзя пришивать пуговицы.

Приметы погоды 13 ноября

  • Если идет мелкий дождь, то непогода продлится долго.
  • Если воробьи громко чирикают, то скоро потеплеет. Если же все птицы умолкли, то стоит ждать заморозков.
  • Солнечная и ясная погода предвещает сильный ветер в ближайшие дни.
  • Снегири начали петь - скоро наступит погодная зима.
  • Много рябины уродилось - к морозной и снежной зиме.

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