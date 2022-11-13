Христиане отмечают церковный праздник 13 ноября в честь преподобных Спиридона и Никодима, монахов Киево-Печерского монастыря. Эти святые были усердными тружениками и не боялись никакой работы. Наши предки верили, что кто сегодня будет много работать, того святые благословят.
В Киевской Руси в Спиридонов день отмечали праздник охотников и рыбаков. В эту дату они отправлялись на промысел и надеялись на хорошую добычу. Верили, что если удастся поймать много рыбы или подбить зверей, то в следующем году промысел будет удачным. Также в этот день можно собрать много поздних грибов.
Владельцы курей в эту дату готовились к морозам. Они чинили и утепляли вагоны, и перегоняли туда птицу на зиму. Чтобы куры несли много яиц осенью, им в корм добавляли костную муку. Старых и больных птиц отселяли отдельно, а слабых отбирали на убой. Из птицы готовили бульон и курники.
Что нельзя делать 13 ноября
- В этот день нельзя лениться, чтобы не навлечь на себя гнев святых.
- Не стоит общаться в этот день с малознакомыми людьми.
- Сегодня нельзя злоупотреблять алкоголем.
- Рыбакам 13 ноября нельзя ссориться, иначе рыбалка будет неудачной.
- В этот день нельзя пришивать пуговицы.
Приметы погоды 13 ноября
- Если идет мелкий дождь, то непогода продлится долго.
- Если воробьи громко чирикают, то скоро потеплеет. Если же все птицы умолкли, то стоит ждать заморозков.
- Солнечная и ясная погода предвещает сильный ветер в ближайшие дни.
- Снегири начали петь - скоро наступит погодная зима.
- Много рябины уродилось - к морозной и снежной зиме.