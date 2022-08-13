Народный праздник 13 августа известен под названиями Евдокимов день, Евдокимово заговенье.

Христиане отмечают церковный праздник 13 августа в честь святого Евдокима Каппадокиянина. Обычно эта дата бывает хмурой и дождливой, а людей целый день клонит в сон.

В этот день православные соблюдают заговенье на Успенский пост, то есть последний день перед постом, когда можно есть мясо, яйца и молочные продукты. На заговенье наши предки ели любые продукты, но мысленно готовили себя к посту.

Помимо пищевых ограничений, в пост также нужно отказаться от развлечений и вредных привычек. Поэтому 13 августа часто посвящали гуляниям и веселью. Молодежь в этот день искала себе пару, чтобы жениться на Покров.

День считается удачным для выкапывания репы. До появления картошки на Руси репа была главным овощем, из неё готовили супы и пироги. Также 13 августа собирали кабачки, помидоры и малину.

Что нельзя делать 13 августа

Неудачный день для домашних бытовых дел, таких как стирка, уборка, ремонт и починка мебели. Нельзя отказывают в помощи родственникам. Нельзя ссориться с родными и лгать им. Запрещено поднимать любые вещи и предметы с земли, особенно деньги.

Приметы погоды 13 августа

Муравьи заделывают вход в муравейник - к дождливой погоде.

Пчелы с утра летают над полем - к хорошей погоде.

Если дует сильный ветер, то зима будет снежной.

Если утром виден туман, но он быстро рассеивается, то погода будет ясной и сухой.

Если на уже калине созрели ягоды, то осень будет ранней.

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