Этот день получил в народном календаре названия Александров день, Александр Сытник.

12 сентября церковь отмечает церковный праздник в честь трех Александров: святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского. В этот день устраивали пышные застолья. Хозяйки готовили кашу на мясном бульоне и мясные пироги.

12 сентября почитали ячмень. Несколько колосков заговаривали на будущий урожай и клали под подушку. Молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами. Семейные пары в эту дату молятся святому Александру о пополнении в семье.

Что нельзя делать 12 сентября

Нельзя ревновать, иначе пара будет несчастливой. Нельзя сплетничать и обсуждать человека за спиной. В этот день нельзя сушить на улице подушки и постельное белье, иначе будут сниться кошмары. Нельзя мыть голову, иначе рано облысеете. 12 сентября нельзя приносить котят в дом.

Приметы погоды 12 сентября

Птицы очень высоко летают – к теплой и сухой осени.

Много рябины – к частым дождям.

Теплый вечер и звездная ночь сулят хороший урожай в следующем году.

Пчелы начали запечатывать улей – к ранней зиме.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова