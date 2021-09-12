12 сентября народный праздник / фото ua.depositphotos.com
12 сентября церковь отмечает церковный праздник в честь трех Александров: святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского. В этот день устраивали пышные застолья. Хозяйки готовили кашу на мясном бульоне и мясные пироги.
12 сентября почитали ячмень. Несколько колосков заговаривали на будущий урожай и клали под подушку. Молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами. Семейные пары в эту дату молятся святому Александру о пополнении в семье.
Что нельзя делать 12 сентября
- Нельзя ревновать, иначе пара будет несчастливой.
- Нельзя сплетничать и обсуждать человека за спиной.
- В этот день нельзя сушить на улице подушки и постельное белье, иначе будут сниться кошмары.
- Нельзя мыть голову, иначе рано облысеете.
- 12 сентября нельзя приносить котят в дом.
Приметы погоды 12 сентября
- Птицы очень высоко летают – к теплой и сухой осени.
- Много рябины – к частым дождям.
- Теплый вечер и звездная ночь сулят хороший урожай в следующем году.
- Пчелы начали запечатывать улей – к ранней зиме.
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