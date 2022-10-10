Народный праздник 10 октября известен под названием Савватий-пчеловод.

Христиане отмечают церковный праздник 10 октября в честь святого Савватия Соловецкого. Наши предки посвящали этот день сбору меда на пасеках и уходу за ульями. Считалось, что именно в эту дату пчелиная матка улетает в новый улей. Пасечникам 10 октября несли подарки и пироги домашней выпечки.

Пчеловоды в этот день могут помолиться святому Савватию о большой добыче меда и здоровье пчел. Наши предки считали, что пчеловодом может быть только человек с чистыми помыслами и праведной жизнью, а у грешника все пчелы в ульях погибнут.

Что нельзя делать 10 октября

В этот день не стоит браться за работу по дому или начинать новые дела - всё новое сегодня обречено на неудачу. Нельзя кричать на детей сегодня и строго запрещено их бить. В этот день нельзя оставлять кровать не заправленной.

Приметы погоды 10 октября

Гроза на Савватия сулит короткую и бесснежную зиму.

Сухая погода в этот день означает, что морозы наступят нескоро.

Много шишек на соснах и елках - к морозной зиме.

Северный ветер - к холодной зиме, южный - к теплой. Видео дня

Если выпал первый снег сегодня, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Если дороги сильно заболочены, то январь будет теплым.

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