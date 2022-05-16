Какие народные приметы в мае до сих пор актуальны и какой он - список праздников последнего месяца весны - читайте в материале УНИАН.

Издавна май был связан с окончательным пробуждением весны. В народе существует поговорка: "Март с водой, апрель с травой, а май с цветами". Именно май называют "травень", "цветень" и "розоцвет", покровительницей месяца является славянская богиня Лада, а славяне знали, что май - период активной работы на поле.

УНИАН расскажет, какие приметы погоды на май сохранились со времен наших предков.

Старые народные приметы на май 2022

1 мая - Кузьмин день. Если смочить голову дождевой водой 1 мая, то волосы будут расти быстрее. В эту дату славяне начинали посев свеклы и моркови, занимались этим только женщины. Люди верили, что если начало мая выдалось холодным - год будет плодородным.

2 мая - Иван Ветхопещерник. Необходимо было на поле выстелить полотно, а на него поставить каравай или пирог - дары весне. Она взамен даст хороший урожай. Если дикие утки в этот день вьют гнезда близко к воде - лето будет засушливым.

3 мая - Федоров день или "Окликание предков". В эту дату славяне могли пообщаться с умершими родственниками, принято было ходить на могилы к ним. Шишки на ели в большом количестве - к хлебу богатому; на сосне - рожь хороша будет.

4 мая - Федор-ляльник. В эту дату славяне проклинали нечистую силу и отгоняли ее от жилища. Также наступало "ляльное время" - период веселья, игр и танцев. Если 4 мая цветет черемуха, значит, летом будет хорошая погода.

5 мая - Луков день. В народе люди в эту дату начинали высаживать лук и обращали внимание на приметы погоды. Кукушку слышно - заморозков не будет, а гроза обещала хороший урожай.

6 мая - Юрьев день. Праздник пастухов, огородников и фермеров. Нельзя прясть, вязать и вышивать. Ругаться на Юрьев день запрещено - накличете неприятности. Сегодня нужно ухаживать за скотом и ни в коем случае не брать в руки шерсть.

7 мая - Евсеев день. К этому дню люди заканчивали посев овса и верили в поговорку "Овес любит хоть в воду, да в пору" - это означало, что сеять его нужно при любой погоде. Если на Евсея много комаров - будет хороший урожай.

8 мая - Марк Ключник. Люди верили, что у этого святого есть ключи, которыми он отворяет небо и призывает на землю дожди. Поэтому ему молились, чтобы летом не было засухи. Наблюдали за погодой - зеленая радуга предвещала множество ливней.

9 мая - Глафира Горошница. Именно в эту дату высаживали ранние сорта картофеля и горох. Громкое и частое кукование кукушки - к теплым, ясным дням.

10 мая - Семен Ранопашец. На Руси с этого дня уже начиналась пахота, люди засевали хлеб, но только при теплой погоде и в теплую почву. Также верили, что хлеб можно засевать, когда лес в листву одевается. Согласно некоторым поверьям, нельзя было петь во время работы в поле - урожая не будет.

11 мая - Березосок. Начинали собирать березовый сок и заготавливать его на зиму. Славяне верили, что березовым соком с верхних веток можно вылечить любую болезнь. Если в эту дату зацвела рябина - будет хороший урожай овса.

12 мая - Девять целителей. Дата приурочена ко дню памяти святых мучеников, им молятся, чтобы исцелиться от болезней. Сегодня читают заговоры и думают не только о труде, но и душевном спокойствии, поэтому все нужно делать в меру.

13 мая - Яков Теплый. С этого дня (с 30 апреля по старому стилю) прекращалось любое сватовство и свадьбы, в народе была поговорка: "В мае жениться - всю жизнь маяться". Также нельзя было отправляться в путь, не искупавшись в воде, припасенной с марта - она оберегала от болезней.

14 мая - Еремей Запашник. Продолжается пахота и засев полей и для того, чтобы работы были успешными, сегодня ничего нельзя давать в долг. Если на Еремея плохая погода - зима будет суровой.

15 мая - Борис и Глеб. Народный праздник в честь киевских князей - сыновей Владимира Святославовича. С этого дня высаживали огурцы и тыкву, продолжали засевать поля. В народе была поговорка: "Борис и Глеб сеют хлеб".

16 мая - Мавра Рассадница или Мавра Молочница. Хозяйки сегодня высаживают капусту и овощи, некоторые окропляют грядки святой водой, чтобы защитить их от вредителей. Также считается, что именно сегодня коровы дают самое вкусное молоко.

17 мая - Пелагея-заступница. Почитание памяти святой, которая защищала невинных девиц и птиц. Человек, рожденный 17 мая, может научиться понимать язык животных. Если сегодня цветет клен - можно высаживать свеклу.

18 мая - Арина Капустница или Арина Рассадница. Сегодня, как и 16 мая, нужно высаживать капусту и огурцы. Обязательно по краям грядки высадить крапиву, чтобы она отгоняла нечистую силу. Если на Арину плохая погода - будет хороший урожай хлеба.

19 мая - Иов Горошник. В эту дату продолжали сеять горох, потому что эта культура была доступна всем, даже беднякам. Славяне обращали внимание на количество росы. Если ее много - уродятся огурцы.

20 мая - Купальница. Наши предки 20 мая купали лошадей в реке и сами обливали себя чистой водой. Считалось, что такой ритуал обеспечит здоровье на целый год. Если 20 мая выпадает на растущую луну, то будет хороший урожай овощей.

21 мая - Иван Долгий. В этот день славяне засевали поля пшеницей. Особенно это было актуально, если начала цвести черемуха. Зажиточные люди 21 мая пекли пироги и угощали ими путников, а также нищих. В старину считалось, что если к дому подойдет заблудившийся путник, то семья будет жить в благополучии.

22 мая - Никола Вешний. С этого дня начинали хорошо расти травы, им покровительствовал Николай Угодник. Люди говорили: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой". Также было принято печь пироги с гречневой кашей.

23 мая - именины Матушки Сырой Земли. В эту дату славяне особенно берегли землю и не работали в поле, ничего не делали такого, что могло бы травмировать почву. Ходили в леса за лекарственными травями, собирая их, просили благословения у Богов.

24 мая - Мокий Мокрый. Запрещалось работать в поле, а у тех, кто нарушает запрет, град выбьет все посевы. Если 24 мая идет дождь, под ним нужно искупаться - здоровье станет крепче, а самочувствие - лучше. Туманный день Мокия обещал сырое и дождливое лето.

25 мая - Рябиновка или Кувшинка. Сегодня можно было посадить рябину на участке или принести ветки домой - оберег от нечистой силы. Если в эту дату на болотах появляются кувшинки, значит заморозков уже не будет.

26 мая - Лукерья. Согласно приметам, в этот день появляются первые комары. Люди верили в поговорку: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов; если много мошек - готовь по грибы лукошек".

27 мая - Сидор Бокогрей. С этой даты прекращают дуть северные ветры, а значит, сохраняется теплая погода. Если с 27 мая начинают возвращаться ласточки, то окончательно пришло тепло. Причем, примета не действует, если вы увидели всего одну ласточку.

28 мая - Пахом Теплый. Славяне 28 мая заканчивали посевы пшеницы, а другие культуры сажать было нельзя - все, кроме пшеницы, пропадет. Если сегодня цветет можжевельник - можно сеять ячмень.

29 мая - Федор Житник. Этот день - последняя дата, когда можно посеять яровые. В честь праздника хозяйки накрывали столы и подавали кашу - ячневую, манную, гречневую или пшенную. Считалось, что если 29 мая цветет рябина - холодов уже не будет.

30 мая - Евдокия-свистунья. Наши предки говорили, что сегодня из своих укрытий наружу выходят змеи, а человек, родившийся 30 мая, может заговаривать дождь. Если на Евдокию прохладная погода - летом ждать града.

31 мая - Федот Овсяник. Сегодня особенно почитается дуб - славяне неоднократно приходили к этому дереву, как к месту силы или играли свадьбы под ним. Также особое значение придавали и льну - засевать его принято было 31 мая.

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