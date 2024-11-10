Ежегодно 10 ноября в мире празднуют День бухгалтера.

Международный день бухгалтера основали в 1972 году и с тех пор его отмечают во многих странах мира. В эту дату традиционно благодарят самых важных людей в любой компании за их поистине титанический труд.

Как начали отмечать День бухгалтера - история праздника

Праздник 10 ноября в 1972 году назывался День бухгалтерской карьеры. Лишь спустя 4 года ему дали название Международный день бухгалтера.

За несколько столетий до этого, 10 ноября 1494 года, математик из Венеции Лука Пачоли, которого называют "отцом бухгалтерии", выпустил книгу под названием "Все об арифметике, геометрии и пропорции". В книге были описаны бухгалтерские ордера, как сводить дебет с кредитом, вести учет активов, пассивов, капитала и т.п. День публикации книги увековечили в календаре, вот почему 10 ноября - праздник бухгалтеров всего мира.

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Когда день бухгалтера в Украине

В украинских бухгалтеров, кроме этого праздника, есть свой, украинский. Его основали в 1999 году, когда был принят Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". День бухгалтера в Украине ежегодно отмечают летом, 16 июля.

Поздравления с Днем бухгалтера

Пусть отчет легко сдается,

Пусть Вас радует баланс!

Пусть у Вас большими будут

И зарплата, и аванс!

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть в любви всегда везет.

С Днем бухгалтера! Пусть труд Ваш

Вам удачу принесет.

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От всей души поздравляю всех бухгалтеров с профессиональным праздником! Желаю, чтобы работа всегда приносила вам радость! Вы - волшебницы в мире цифр, так пусть эта магия никогда вас не покидает и помогает выстраивать необходимый баланс чисел! Пусть дебет и кредит будут вашими лучшими друзьями! Терпения вам, удачи, достойной зарплаты и воплощения всех планов в жизнь!

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Желаю, чтоб терпения хватало на великие расчеты, чтоб дебет с кредитом всегда сходился. Пусть все отчеты занимают минимум времени, сил и терпения. Пусть Ваш баланс жизненных сил и энергии всегда будет только положительным, а богатство прибывает с каждым днем. С Днем бухгалтера!

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Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: "Виват!",

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе.

Поздравляю с профессиональным праздником - Днем бухгалтера! Желаю Вам всегда любить и ценить свою такую важную и нужную работу, получать удовольствие от каждого дня. Пусть Вас сопровождают успех в делах и финансовое благополучие, а дома ждут уют и тепло любимой семьи.

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Спасибо Вам за финансовую стабильность компании, за каждое доведенное до конца дело "на вчера", за каждый ответ на письмо посреди ночи, за то, что зарплата приходит вовремя и за экстрасенсорные знания, когда будет налоговая проверка. Спасибо Вам, потому что Вы - лучшие! С Днем бухгалтера!

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Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров!

И сердечно пожелаем

Вам балансов без долгов!

Пусть расчеты будут с плюсом!

Дебет с кредитом сведен!

Жить красиво и со вкусом!

Быть успешными во всем!

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Спасибо за ваш профессионализм, за самые точны расчеты и просто достойную работу. Поздравляем с профессиональным праздником - Днем бухгалтера! Будьте энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!

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Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!

День бухгалтера - картинки

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Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в Украине в этом месяце и сколько будет выходных - календарь 2024 на ноябрь.

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