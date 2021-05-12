Это один из самых больших, торжественных и значимых исламских праздников.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр – мусульманский Праздник разговения, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

Когда Ураза-байрам в 2021 году

Праздник Ураза-байрам завершает священный пост Рамадан. Он в 2021 году начался 12 апреля с заходом солнца и заканчивается 12 мая. Таким образом, Ураза-байрам начнут отмечать сегодня с заходом солнца и продолжат в течение дня 13 мая.

Что представляет собой праздник Ураза-байрам

Читайте такжеДень семьи 2021: когда отмечается, история и традицииУраза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря. Это второй важнейший праздник наряду с Курбан-байрамом.

Праздник разговения является торжеством по случаю окончания священного поста. Отмечают его в первый день следующего за Рамаданом месяца Шавваль. Мусульмане относятся к Ураза-байраму с особой теплотой, ведь он знаменует преодоление сложного испытания во имя Бога.

Традиции праздника Ураза-байрам

Ураза-байрам – шумный, веселый и щедрый праздник. К нему начинают готовиться накануне. Люди убирают в доме и дворе, прихорашиваются и готовят праздничные блюда.

В этот день мусульмане надевают свои лучшие наряды и ходят в гости к родственникам и друзьям, даря им подарки, улыбки и поздравления, или же принимают гостей дома. По данному случаю накрывают праздничный стол с сытными блюдами из баранины и телятины, а также со вкусной выпечкой и разнообразными десертами.

На праздник разговения не принято сидеть дома. Люди выходят гулять на улицу, собираются возле мечетей. Обязательным ритуалом в этот день является раздача милостыни и помощь нуждающимся. Считается, что таким образом человек компенсирует ошибки, которые мог допустить во время поста. При этом жертвуют либо деньгами, либо продуктами питания.

В праздник также принято посетить могилки умерших родственников и помянуть их.

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Автор: Алина Вишневская