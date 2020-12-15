Красная икра - популярный деликатес на новогоднем столе.

Красная икра пользуется очень высоким спросом перед Рождеством и Новым годом. Этот деликатес часто присутствует на праздничном столе. Многие магазины продают икру со скидкой перед праздниками, а мошенники наживаются на покупателях и продают поддельную икру.

Как выбрать натуральную красную икру

Банка . Банка икры должна быть без механических повреждений и содержать четкую информацию. Старайтесь выбирать прозрачную банку, чтобы было видно икринки. Икринки должны быть одинакового цвета и размера.

. Банка икры должна быть без механических повреждений и содержать четкую информацию. Старайтесь выбирать прозрачную банку, чтобы было видно икринки. Икринки должны быть одинакового цвета и размера. Звук . Слегка взболтайте икру. Если вы слышите булькающие звуки - икра может быть не очень свежей.

. Слегка взболтайте икру. Если вы слышите булькающие звуки - икра может быть не очень свежей. Срок годности . Покупайте икру, которой не больше три месяца - она считается самой вкусной.

. Покупайте икру, которой не больше три месяца - она считается самой вкусной. Домашняя проверка . Провести проверку икры после покупки можно дома. Для этого следует залить икру теплой водой. Если вода приобрела молочный цвет - это натуральный продукт. Вода осталась прозрачной - вы купили подделку из желатина.

. Провести проверку икры после покупки можно дома. Для этого следует залить икру теплой водой. Если вода приобрела молочный цвет - это натуральный продукт. Вода осталась прозрачной - вы купили подделку из желатина. Цена . Слишком низкая цена икры должна насторожить. Цена на лососевую икру на развес не может быть дешевле 200 гривень за 80 грамм.

. Слишком низкая цена икры должна насторожить. Цена на лососевую икру на развес не может быть дешевле 200 гривень за 80 грамм. Правильное хранение. Хранить икру при минусовой температуре можно 12 месяцев, если при плюсовой – 6 месяцев. Икра в пластмассовой банке хранится только 3 месяца.

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Автор: Екатерина Пулатова