Как выбрать красную икру / фото пресс-служба
Красная икра пользуется очень высоким спросом перед Рождеством и Новым годом. Этот деликатес часто присутствует на праздничном столе. Многие магазины продают икру со скидкой перед праздниками, а мошенники наживаются на покупателях и продают поддельную икру.
Как выбрать натуральную красную икру
- Банка. Банка икры должна быть без механических повреждений и содержать четкую информацию. Старайтесь выбирать прозрачную банку, чтобы было видно икринки. Икринки должны быть одинакового цвета и размера.
- Звук. Слегка взболтайте икру. Если вы слышите булькающие звуки - икра может быть не очень свежей.
- Срок годности. Покупайте икру, которой не больше три месяца - она считается самой вкусной.
- Домашняя проверка. Провести проверку икры после покупки можно дома. Для этого следует залить икру теплой водой. Если вода приобрела молочный цвет - это натуральный продукт. Вода осталась прозрачной - вы купили подделку из желатина.
- Цена. Слишком низкая цена икры должна насторожить. Цена на лососевую икру на развес не может быть дешевле 200 гривень за 80 грамм.
- Правильное хранение. Хранить икру при минусовой температуре можно 12 месяцев, если при плюсовой – 6 месяцев. Икра в пластмассовой банке хранится только 3 месяца.
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