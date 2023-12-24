Традиционно накануне Рождества, в Сочельник, поют или рассказывают колядки, желая добра и здоровья.

Одна из народных традиций, связанная с Рождеством - колядование. Дети, помладше и постарше, а иногда и взрослые в праздничных нарядах, ходят от дома к дому и поют обрядовые песни - колядки, прославляя Иисуса Христа и желая здоровья, счастья, достатка и хорошего урожая. Мы собрали красивые украинские колядки, которые легко запомнить.

Рождественские колядки

Коляда, коляда

Отворяйте ворота,

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Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть рубь,

Хоть пятак,

Не уйдем из дома так!

Дайте нам конфетку,

А можно и монетку.

Не жалейте ничего -

Накануне Рождество!

***

Пришла Коляда

Накануне Рождества.

Дай Бог тому, кто в этом дому,

Всем людям добра желаем.

Золота, серебра,

Пышных пирогов,

Мягоньких блинов.

Доброго здоровья,

Маслица коровьего.

***

С праздником вас поздравляем -

Рождество мы прославляем.

Приготовьте угощенье:

Пироги нам и печенье.

Да насыпьте нам монет,

А за это мы в ответ

Счастье, радость в этот дом

И здоровье приведём.

***

Светит месяц за окном,

Мы заходим в каждый дом,

Чтобы вас развеселить,

Угощенье попросить.

Пусть уйдёт от вас беда.

Рождество идёт сюда.

***

Мы колядки-колядушки

Пропоем вам прямо в ушки.

Дайте сладеньких конфеток,

Чтоб Господь послал вам деток.

Дайте денежек хрустящих,

Чтобы в доме было счастье.

Горсть монеток дай, хозяин.

С Рождеством вас поздравляем!

***

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое

Мы и сами будем есть

И друг друга угощать

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!

***

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

***

Ночь волшебная идет,

Добрая, святая,

Радость светлую несет,

Души озаряя.

Открывайте ворота

Коляде идущей,

Накануне Рождества

Счастье вам несущей,

Чтобы полон был ваш дом

И добром и благом,

Хорошо чтоб жили в нем

Без забот и тягот.

Колядует коляда

Из веков сегодня,

Чтоб сияла вам звезда

Милости Господней.

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