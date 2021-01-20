Традиционными символами праздника являются валентинки.

В середине января все влюбленные пары будут отмечать свой "профессиональный" праздник - День святого Валентина. Праздник отмечается 14 февраля. В этот день возлюбленные дарят друг другу подарки и валентинки. УНИАН расскажет историю этого праздника, его традиции и приметы.

История Дня святого Валентина

"Возраст" этого праздника составляет примерно 16 столетий. Праздник получил название в честь христианского святого Валентина, который тайно венчал пары во время правления Клавдия ІІ в Римской империи, хотя это было запрещено. Император запретил своим солдатам жениться, поскольку брак, по его мнению, мешал им выполнять свои обязанности.

Когда Клавдий узнал, что Валентин втайне венчает пары, мужчину было принято казнить. Позднее Валентин был канонизирован как католический мученик, а его памяти стали почитать 14 февраля. В XVIII веке праздник распространился по миру и стал очень популярным у молодежи.

Традиции и приметы Дня святого Валентина

Главным символом праздника являются валентинки - бумажные открытки в форме сердца с любовными стихами. С помощью таких открыток некоторые признаются в любви. Также влюбленные дарят друг другу плюшевые игрушки, статуэтки Купидона и другие подарки. Традиционным цветом праздника является красный.

Некоторые пары предпочитают провести 14 февраля в кафе, кино или в поездке. В День святого Валентина часто заключают браки - эта дата считается счастливой.

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Автор: Екатерина Пулатова