Народный праздник 9 мая известен под названиями Никола Вешний, Николай Чудотворец, Глафира Горошница.

Православная церковь Украины 9 мая по новому стилю отмечает перенесение мощей Николая Чудотворца. В народе этот праздник известен как Николай Весенний или Николай Летний. По старому стилю в праздник сегодня чтят праведную Глафиру Амасийскую.

На Николая Чудотворца наши предки чтили домашний скот. Животных в этот день баловали, кормили лакомствами и украшали лентами. При хорошей погоде выгоняли в поле на выпас. Лошадям меняли подковы. Владельцы скота кропили животных святой водой для крепкого здоровья. Также в этот народный праздник благодарили и угощали пастухов.

Крестьяне в народный праздник 9 мая занимались посадкой овощей и зерновых культур, прежде всего - овса и пшеницы. Однако к посевам не приступали, пока на дубе и черемухе полностью не распустятся листья. Начинали высаживать картошку, если земля уже достаточно прогрелась.

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Николай Чудотворец считается заступником детей, поэтому в этот праздник взрослые старались их баловать. Также в этот день совершали хорошие поступки, жертвовали милостыню и просили прощения у близких. Считается, что сделанное 9 мая добро вернется человеку в двойном размере.

Очень счастливой приметой в праздник 9 мая считался прилет соловьев и ласточек. Если такие птицы поселились возле дома, то у его жителей будет достаток и благополучие. Пернатых приманивали в саду, оставляя для них кормушки и скворечники.

9 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру принципиальные, ответственные и честные, имеют острое чувство справедливости. Они уверены в себе и хорошо знают свои способности. Имеют стратегическое мышление и доводят все дела до конца. В общении иногда бывают грубыми, но честными.

Что нельзя делать 9 мая

Неудачный день для рукоделия и творчества.

Не стоит сегодня пользоваться режущими и острыми предметами - ножом, иглой, ножницами, серпом, косой. Повышается риск порезов.

В День святого Николая нельзя обижать детей, бить их и повышать голос.

Нельзя заниматься гаданиями, магическими ритуалами, предсказаниями сегодня.

Под запретом чревоугодие и злоупотребление спиртным.

Большим грехом 9 мая считается обижать птиц, снимать их гнезда, прогонять пернатых со двора.

Приметы погоды 9 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Рябина уже зацвела - осень будет ранней.

Целый день пасмурно - ближайшие дни будут дождливыми.

Кукушка громко и часто кует - скоро погода улучшится.

Утренняя роса предвещает богатый урожай зерновых культур.

На березе полностью появились листья - пора сажать картошку.

Если Николай Весенний холодный, то в течение следующих 12 дней тоже будет холодно.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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