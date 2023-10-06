Народный праздник 7 октября известен под названиями Фёкла-запрядальница, Сергей Зимний, Сергиев день.

Православная церковь Украины 7 октября по новому стилю чтит память мучеников Сергия, Юлиана и Вакха, мученицы Пелагеи Тарсийской и преподобного Сергея Послушного, монаха Киево-Печерской лавры. По старому стилю церковь в этот день чтила первомученицу Фёклу.

Наши предки считали, что в Сергеев день наступают первые настоящие зимние морозы. Первому снегу в этот народный праздник не удивлялись, хотя в наше время зимы стали поздними. Деревья обычно уже стояли в золоте.

В праздник 7 октября существовал обряд для благополучия в семье. Для этого ранним утром после пробуждения сначала кормили домашний скот, затем давали есть самым младшим членам семьи. И только после этого взрослые завтракали сами. Младшему ребенку доверяли разжечь печь - верили, что после этого в доме до весны тепло будет.

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В народный праздник 7 октября продолжалась подготовка к зиме. Мужчины заготавливали дрова, утепляли дом, сарай и хлев, осматривали крышу. Женщины сушили травы и закрывали консервацию.

Украинские народные поверья рассказывали о стодольнике - злом духе, который живет в хозяйственных постройках. Его пытались задобрить миской каши, прежде чем приступать к работе. Люди опасались, что без такого ритуала стодольник может разгневаться и испортить припасы.

7 октября - очень счастливая дата для свадьбы и венчания. Заключенный в этот день брак будет счастливым и долговечным. Также день удачен для творчества и рукоделия, поэтому он получил название Фекла-запрядальница.

7 октября - знак Зодиака

Рожденный 7 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру очень творческие и обладают богатой фантазией. Имеют логическое мышление, редко ошибаются и хорошо разбираются в людях. У них большая сила воли. Они редко плачут.

Что нельзя делать 7 октября

В этот день не стоит печь хлеб, блины, пироги и другие мучные изделия - это принесет финансовые потери.

Не стоит принимать важные решения и совершать большие покупки сегодня.

По давним поверьям 7 октября не стоит грустить или плакать, иначе негатива в жизни прибавится. Также не стоит жаловаться на свою жизнь и вспоминать старые обиды.

Не стоит принимать подарки от незнакомцев и приглашать их в дом, особенно если они негативно к вам относятся. Возрастает шанс стать жертвой сглаза в эту дату.

Не ругайтесь с родственниками в этот день, особенно с родителями мужа или жены. Конфликт станет затяжным и ни к чему не приведет.

Приметы погоды 7 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на каштане листья уже бурые, то бабье лето закончилось.

Гром 7 октября сулит теплую и малоснежную зиму.

На рябине уродилось много ягод - к суровой зиме.

Если кот начал сильно линять, то скоро потеплеет.

Летающая по воздуху паутина предвещает потепление.

Ночью месяц бледный - скоро начнутся морозы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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