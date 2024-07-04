Народный праздник 5 июля известен под названиями Ульянин день, Евсеев день, Афанасьев день - месяцев праздник.

Православная церковь Украины 5 июля по новому стилю чтит память Афанасия Афонского, мучеников Кирилла и Анны, а также преподобного Лампада Иринопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят мученика Галактиона и мученицу Иулианию.

В народный праздник 5 июля крестьяне занимались обработкой огородов от вредителей, болезней и сорняков. Для этого в давние времена использовали настои чеснока или помидорной ботвы. День считается удачным для таких дел - растения повторно не заболеют.

На полях в сегодняшний день начинали жать овес и рожь. Первый собранный сноп хранили отдельно от остальных и не выбрасывали до конца жатвы. Также занимались посевом озимых зерновых культур.

Видео дня

Праздник 5 июля подходит для лечения болезней, различных оздоровительных процедур и массажа, похода в баню. Заболевший сегодня человек быстро выздоровеет, а у беременных легко пройдут роды.

В сегодняшний народный праздник счастливой приметой считается выйти на улицу ночью и посмотреть на луну. Глядя на спутник, можно загадать желание или провести обряд.

5 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру любознательные, дружелюбные, толерантные к разным людям. С ними легко найти общий язык. Они переживают чужому горю как своему собственному. Очень эмоциональные. Их легко обрадовать или обидеть.

Что нельзя делать 5 июля

Супругам сегодня нельзя ссориться, выяснять правоту, спорить даже по мелочам. Всё это приведет к длительному разладу в отношениях. Мужу и жене этот день рекомендуется провести в согласии.

Нельзя лгать, рассказывать чужие секреты и распространять сплетни - испортится ваша собственная репутация.

Не стоит работать после захода солнца - дела не будут получаться.

Повышается риск порезов, ранений и уколов, поэтому не стоит нарушать технику безопасности с острыми предметами.

Приметы погоды 5 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если облака пожелтели, то скоро будет дождь.

Ночью облачно и не видно звезд - скоро погода испортится.

Сегодняшний день сулит богатый урожай зерна.

Если комары летают большими стаями, то ожидается жаркая погода.

Вечером на траве появилась роса - следующий день будет ясным и жарким.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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