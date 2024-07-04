Православная церковь Украины 5 июля по новому стилю чтит память Афанасия Афонского, мучеников Кирилла и Анны, а также преподобного Лампада Иринопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят мученика Галактиона и мученицу Иулианию.
В народный праздник 5 июля крестьяне занимались обработкой огородов от вредителей, болезней и сорняков. Для этого в давние времена использовали настои чеснока или помидорной ботвы. День считается удачным для таких дел - растения повторно не заболеют.
На полях в сегодняшний день начинали жать овес и рожь. Первый собранный сноп хранили отдельно от остальных и не выбрасывали до конца жатвы. Также занимались посевом озимых зерновых культур.
Праздник 5 июля подходит для лечения болезней, различных оздоровительных процедур и массажа, похода в баню. Заболевший сегодня человек быстро выздоровеет, а у беременных легко пройдут роды.
В сегодняшний народный праздник счастливой приметой считается выйти на улицу ночью и посмотреть на луну. Глядя на спутник, можно загадать желание или провести обряд.
5 июля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру любознательные, дружелюбные, толерантные к разным людям. С ними легко найти общий язык. Они переживают чужому горю как своему собственному. Очень эмоциональные. Их легко обрадовать или обидеть.
Что нельзя делать 5 июля
Супругам сегодня нельзя ссориться, выяснять правоту, спорить даже по мелочам. Всё это приведет к длительному разладу в отношениях. Мужу и жене этот день рекомендуется провести в согласии.
Нельзя лгать, рассказывать чужие секреты и распространять сплетни - испортится ваша собственная репутация.
Не стоит работать после захода солнца - дела не будут получаться.
Повышается риск порезов, ранений и уколов, поэтому не стоит нарушать технику безопасности с острыми предметами.
Приметы погоды 5 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если облака пожелтели, то скоро будет дождь.
- Ночью облачно и не видно звезд - скоро погода испортится.
- Сегодняшний день сулит богатый урожай зерна.
- Если комары летают большими стаями, то ожидается жаркая погода.
- Вечером на траве появилась роса - следующий день будет ясным и жарким.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.