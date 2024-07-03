Какой церковный праздник отмечают 4 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

4 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святителя Андрея, епископа Критского. В народе - Андреев день или Андрей Налива. О традициях и приметах 4 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

4 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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4 июля по новому календарному стилю (17 июля - по старому) - день памяти святителя Андрея, епископа Критского, который прославился как великий богослов, учитель и творец гимнов.

Святитель Андрей родился в VII веке в Дамаске. Известно, что до 7 лет он не мог говорить, но после причастия обрел дар речи. Мальчик стал изучать Священное Писание и богословские науки, а в 14 лет отправился в Иерусалим и принял там монашеский постриг в обители преподобного Саввы Освященного.

После четвертого Вселенского Собора в 680 году Андрея отозвали из Иерусалима в Константинополь - там он служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святитель стал архиепископом на острове Крит.

Андрей основал новую форму богослужебного песнопения - канон. Великий покаянный канон Андрея Критского читают во время Великого поста на первой и на пятой неделе. Святителю принадлежат более 70 песнопений, в том числе канон на Рождество Христово и стихиры на Сретение Господне.

Церковный праздник 4 июля по старому стилю

4 июля по старому календарному стилю вспоминают мученика Иулиана Тарсийского. Также по старому календарю продолжается Петров пост 2024 - до 11 июля.

О чем говорят приметы на 4 июля

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время, а также, какими будут осень и зима:

небо в тучах - установится хорошая погода;

гремит - скоро будет град, а остаток лета - с постоянными ненастьями;

листва на деревьях начала желтеть - к ранней осени;

много ягод в лесу - к суровой зиме.

В народном календаре 4 июля - праздник Андреев день или Андрей Налива. Прозвали его так потому, что к этому времени наливаются колосья овса. Также в этот день ждут дождя - андреевский дождик сулит богатый урожай.

Что нельзя делать 4 июля

4 июля, как и в другие дни, церковь выступает против ругани и ссор, злобы, клеветы, жадности, уныния. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Народные приметы не советуют давать и брать деньги взаймы - это к финансовым трудностям, а также планировать важные дела на первую половину дня - можно столкнуться с неприятностями.

Что можно делать 4 июля

К святому Андрею обращаются с молитвами об исцелении от немоты и прощении грехов.

На Андрея полагается готовить овсяную кашу, а девушкам, мечтающим о замужестве, по поверью, нужно сварить и съесть овсяный кисель - свадьба будет не за горами.

4 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Василий, Георгий, Дмитрий, Мария, Марк, Михаил, Николай, Татьяна.

По старому стилю именины у Алексея, Анастасии, Василисы, Георгия, Ивана, Максимы, Никиты, Николая, Павла, Терентия, Ульяны.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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