Лучшие поздравления для всех специалистов и экспертов, занятых в надлежащем обеспечении деятельности судопроизводства.

Ежегодно 4 июля в Украине отмечается День судебного эксперта. Профессия судебного эксперта является уникальной по своему содержанию. Эти специалисты занимаются судебно-экспертной деятельностью, проводят судебные экспертизы в гражданских и хозяйственных делах и делают значительный вклад в защиту прав и свобод людей.

Судебная наука, в свою очередь, используется не только в обычных уголовных делах, но и в расследовании преступлений против окружающей среды.

День судебного эксперта: история праздника

Профессиональный праздник судебных экспертов был учрежден в Украине в 2009 году Виктором Ющенко. Датой праздника был выбран день 4 июля. Цель этого дня - подчеркнуть значение судебно-экспертной деятельности для правосудия, и поблагодарить судебных экспертов за их труд. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем судебного эксперта в стихах и картинках.

С Днем судебного эксперта – стихотворные поздравления

Судебный эксперт Украины,

Защищай интересы своей страны!

Будь беспристрастен, справедлив,

Умен, находчив и сметлив!

Желаю тебе мирного неба,

Легкого, теплого хлеба,

Здоровья, удачи, успеха,

Не прощать себе огрехи!

***

С Днем судебного эксперта

Принимайте поздравления,

Мудрость пусть вам помогает

В деле принимать решения.

Пусть здоровье будет крепким,

И зарплата пусть растет,

Пусть любимая работа

Силы двигаться дает.

Пусть терпение не оставит,

Воля не покинет вас,

Ну и в жизни вашей личной

Будет все пусть высший класс.

***

В День судебного эксперта

От души тебе желаю,

Чтоб зарплату не в конвертах,

А в больших мешках давали!

Украина пусть гордится,

Первоклассный ты сотрудник,

Счастье пусть в твой дом стучится,

Интересней станут будни!

Судебный эксперт Украины,

Сегодня твой праздник большой,

Работу твою не всегда пускай видно –

Зато за тебя мы душой,

И наш поздравок серьезный

Пускай обеспечит улыбку,

Ведь нам без тебя – это точно,

Наделать две тысячи ошибок!

***

Вы отличите ложь от правды,

От вас не скроются улики!

Не ради денег и награды,

Не ради славы и религий...

Для вас Закон — превыше мира,

И справедливость — вместе с ним.

Вы защитите честь мундира

Закона знанием своим.

Не скрыть ни вымысел, ни правду

От ваших столь экспертных глаз;

Мы благодарны вам, ребята!

Сегодня поздравляем вас.

***

Судебным экспертом быть,

Не по морю плавно плыть.

Выяснить проблемы и причины,

Иногда, не разгибая спины.

Пожелать хочу, чтобы карьера

Строилась, как у милиционера:

Быстро, чётко, ну, и эффективно.

А жизни чтоб вопросы решались позитивно.

Поздравления с Днем судебного эксперта в открытках и картинках

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Автор: Иван Бойко