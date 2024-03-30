Народный праздник 31 марта известен под названиями Огнище, Ипатий Чудотворец, Кириллов день.

Православная церковь Украины 31 марта по новому стилю чтит память целителя Ипатия Киево-Печерского, преподобного Аполлония Египетского и митрополита Киевского и всея Руси Ионы. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают святителя Кирилла Иерусалимского.

К концу марта в лесах расцветают первые цветы и зелень. В праздник 31 марта украинцы собирали черемшу, мать-и-мачеху, березовые и ольховые почки. Целебные растения засушивали, а позднее из них заваривали чай.

В эту дату целебным и очищающим считается огонь. Люди разводили костер и жгли в нем сношенную обувь и негодную одежду. Верили, что огонь снимет с вещей весь негатив и болезни. Также в костер выбрасывали прошлогоднюю листву и сорняки. Чтобы не распространился пожар по полю, пламя разводили в железной бочке.

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Мужчины в народный праздник 31 марта занимались ремонтом сельскохозяйственных приспособлений, точили лопаты и серпы, осматривали телеги. Даже если для посевных работ ещё было рано, у хорошего хозяина инвентарь должен быть заранее подготовлен.

31 марта - очень удачная дата для любого лечения, медицинских операций, расслабления. В этот народный праздник можно обратиться к Ипатию Чудотворцу с молитвой об исцелении.

31 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня сильные духом, независимые и волевые. Все трудности переносят стойко. Они - опора для всей семьи и надежная поддержка для друзей. Обладают вспыльчивым характером и часто начинают первые ссору, но и остывают быстро. На работе показывают себя профессионалами, но в быту ленивы.

Что нельзя делать 31 марта

Женщинам нельзя заниматься шитьем и вязанием, а также нежелательно брать в руки нож, ножницы, спицы, иголку и другие острые предметы.

Ходить в грязной, рваной, изношенной одежде сегодня - к проблемам с деньгами.

Стричь волосы и ногти - к проблемам со здоровьем.

Не занимайте и не одалживайте деньги, иначе до конца года будете ходить в долгах.

Приметы погоды 31 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Прилетели лебеди - скоро потеплеет.

Если появились мухи и комары, то больше заморозков не будет.

Птицы купаются в лужах - к жаркой и сухой погоде.

Если пошел дождь, то летом будет много грибов в лесах.

Из березы много сока вытекает - к теплому лету.

Утренний туман предвещает переменчивую, непредсказуемую погоду в ближайшие дни.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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