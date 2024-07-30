Народный праздник 30 июля известен под названиями Иван Воин, Силуан и Сила, Марина и Лазарь.

Православная церковь Украины 30 июля по новому стилю чтит апостолов от 70-ти Силуана, Силу и Адроника, а также мученика Иоанна Воина, покровителя военных. В этот день можно читать молитвы за воинов. По старому стилю в праздник сегодня чествуют мучеников Марину Антиохийскую и Лазаря Галисийского.

Часто в этот народный праздник портилась погода - сильный ветер, град или дождь с грозой. В таком случае люди выходили на улицу только для того, чтобы накрыть сено от осадков. Далеко от дома в этот день не уезжали, чтобы непогода не застала в пути.

Если погода была хорошей, то праздник 30 июля посвящали сбору урожая. В концу месяца созревали ягоды, фрукты, первые огурцы и молодую картошку. На полях жали сено и сеяли озимую пшеницу. Сеял зерно самый старший член семьи, а младшие орали землю.

Видео дня

В народный праздник 30 июля принято чествовать пасечников. Для них день считается особенно удачным. Для крепкого здоровья сегодня стоит съесть натощак ложку домашнего мёда.

Сегодняшний день удачен для рыбалки. На столе обязательно должны присутствовать блюда из рыбы.

30 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня по характеру оптимистичные, уверенные в себе, жизнерадостные. Они храбрые и часто даже слишком беспечные. Не воспринимают критику, а учатся лишь на собственных ошибках. У них хорошее чувство юмора. Рожденные 30 июля больше любят говорить, чем слушать.

Что нельзя делать 30 июля

Неудачный день для любовных дел - свидания, свадьбы, признания. Такие планы закончатся провалом.

Не стоит планировать новые важные дела на сегодня - они вряд ли закончатся удачно.

Нельзя ходить в лес, горы, на реку и в другие дикие места. Высок риск несчастного случая.

Повышается риск ранений и порезов. Нельзя легкомысленно обращаться с острыми предметами, давать их детям, нарушать технику безопасности.

Не оформляйте кредиты и не берите деньги в долг, иначе весь год будете в должниках.

Стричь волосы и ногти сегодня - к проблемам со здоровьем.

Приметы погоды 30 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много ягод на калине - к суровой зиме.

Пошел дождь - к большому урожаю огурцов.

По воздуху летает паутина - к затяжной жаре.

Воздух душный и много насекомых - скоро пойдет дождь.

Если уже желтеют листья на деревьях, то осень будет ранней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: