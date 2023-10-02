Православная церковь Украины 3 октября чтит память двух святых по имени Денис - епископа Афинского и монаха Киево-Печерской лавры. По старому стилю в этот день почитали великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и детей Агапия и Феописта.
Наши предки считали этот народный праздник опасным из-за повышенной опасности подхватить болезнь. Считалось, что в этот день вся нечисть собирается на шабаш, а сестры-лихорадки расползаются по земле и заражают людей.
По народным поверьям лихорадки обитают в болотистых местах и густых зарослях, поэтому 3 октября в подобные места не ходили. Заболеть 3 октября - плохая примета. Выздоровление будет долгим и тяжелым.
Праздник 3 октября считается удачным днем для колдунов. У них в эту дату удачно пройдут любые заговоры, обряды и сглаз. Поэтому люди старались не общаться с теми, с кем в плохих отношениях.
В народный праздник 3 октября наши предки следили за ветром, который наделяли очистительной силой. Верили, что если в эту дату встать на высокий холм спиной против ветра и рассказать, что вас волнует, то ветер развеет все тревоги.
3 октября - знак Зодиака
Рожденный 3 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру - лидеры. Они очень нуждаются в одобрении и признании. Им важно, чтобы их мнение учитывали. Любят посиделки и умеют поддержать любой разговор. Друзей у них немного, но все они очень преданные. Также рожденные 3 октября люди очень смелые.
Что нельзя делать 3 октября
Нельзя в этот день пересчитывать монеты, иначе будут проблемы с деньгами.
Не стряхивайте воду с рук на пол в эту дату.
Если у кого-то из близких сегодня день рождения, не стоит дарить деньги. Лучше преподнесите подарок, иначе отношения с человеком могут ухудшиться.
В этот день повышается риск заболеть. Одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь и не потейте сегодня. Нельзя сидеть под сквозняком.
Нельзя выносить мусор 3 октября.
В этот день нельзя поднимать вещи и деньги с земли. На этих предметах может быть порча.
Приметы погоды 3 октября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Мокрая и туманная погода 3 октября предвещает погожую осень и поздний первый снегопад.
- Если по воздуху летает много паутины, то скоро погода улучшится.
- Если день безветренный, но на реке или озере видна рябь на воде, то скоро похолодает.
- На протяжении дня часто меняется погода - весь октябрь будет переменчивым.
- Чем ниже растут шишки на елях, тем раньше начнутся морозы.
- Южный ветер дует - к хорошему урожаю озимых в следующем году.
- Если на протяжении недели не было дождя, то октябрь будет сухим.
- С клена опали листья - к суровой и холодной зиме.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.