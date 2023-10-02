Народный праздник 3 октября известен под названиями Денис Позимний, Астафьев день, Астафий-ветряк.

Православная церковь Украины 3 октября чтит память двух святых по имени Денис - епископа Афинского и монаха Киево-Печерской лавры. По старому стилю в этот день почитали великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и детей Агапия и Феописта.

Наши предки считали этот народный праздник опасным из-за повышенной опасности подхватить болезнь. Считалось, что в этот день вся нечисть собирается на шабаш, а сестры-лихорадки расползаются по земле и заражают людей.

По народным поверьям лихорадки обитают в болотистых местах и густых зарослях, поэтому 3 октября в подобные места не ходили. Заболеть 3 октября - плохая примета. Выздоровление будет долгим и тяжелым.

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Праздник 3 октября считается удачным днем для колдунов. У них в эту дату удачно пройдут любые заговоры, обряды и сглаз. Поэтому люди старались не общаться с теми, с кем в плохих отношениях.

В народный праздник 3 октября наши предки следили за ветром, который наделяли очистительной силой. Верили, что если в эту дату встать на высокий холм спиной против ветра и рассказать, что вас волнует, то ветер развеет все тревоги.

3 октября - знак Зодиака

Рожденный 3 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру - лидеры. Они очень нуждаются в одобрении и признании. Им важно, чтобы их мнение учитывали. Любят посиделки и умеют поддержать любой разговор. Друзей у них немного, но все они очень преданные. Также рожденные 3 октября люди очень смелые.

Что нельзя делать 3 октября

Нельзя в этот день пересчитывать монеты, иначе будут проблемы с деньгами.

Не стряхивайте воду с рук на пол в эту дату.

Если у кого-то из близких сегодня день рождения, не стоит дарить деньги. Лучше преподнесите подарок, иначе отношения с человеком могут ухудшиться.

В этот день повышается риск заболеть. Одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь и не потейте сегодня. Нельзя сидеть под сквозняком.

Нельзя выносить мусор 3 октября.

В этот день нельзя поднимать вещи и деньги с земли. На этих предметах может быть порча.

Приметы погоды 3 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Мокрая и туманная погода 3 октября предвещает погожую осень и поздний первый снегопад.

Если по воздуху летает много паутины, то скоро погода улучшится.

Если день безветренный, но на реке или озере видна рябь на воде, то скоро похолодает.

На протяжении дня часто меняется погода - весь октябрь будет переменчивым.

Чем ниже растут шишки на елях, тем раньше начнутся морозы.

Южный ветер дует - к хорошему урожаю озимых в следующем году.

Если на протяжении недели не было дождя, то октябрь будет сухим.

С клена опали листья - к суровой и холодной зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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