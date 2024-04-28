Народный праздник 29 апреля известен под названиями Девять мучеников, девять целителей, Иринин день, Ирина рассадница.

Православная церковь Украины 29 апреля по новому стилю чтит память девяти Кизицких мучеников и мученика Иоанна Валаха. По старому стилю в праздник сегодня чтят мучениц-сестер Агапию, Хионию и Ирину.

Крестьяне посвящали этот народный праздник работе на участке - сеяли семена, высаживали рассаду и саженцы плодовых деревьев. Мужчины пахали землю, а женщины засевали. Работали на участке всей семьей - дети обязательно помогали взрослым. После рабочего дня родные ужинали за общим столом. На трапезу готовили блюда из сезонных продуктов - редиски, зелени, зеленого лука.

Народный праздник 29 апреля считается очень счастливым для посевов. Все посаженные в Иринин день культуры отлично приживутся и дадут богатый урожай. Часто именно в эту дату начинали сажать картошку, если была хорошая погода. А если шел дождь, то чисто символически делали несколько ям на участке.

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По новому стилю этот день называется Девять мучеников и считается очень удачным для любого лечения, операций, медицинских процедур. Успешно пройдет лечение зубов и косметологические процедуры. В старые времена знахари в праздник 29 апреля ходили в леса за целебными травами и засушивали их.

По примете, если сегодня вслух пожелать что-то хорошее близкому человеку, то это сбудется.

29 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня веселые, дружелюбные, с хорошим чувством юмора. Очень свободолюбивые и не любят, когда ими командуют. Ценят комфорт и материальный достаток. Финансовая стабильность для них важнее духовных идеалов, поэтому они часто работают на нелюбимой, но надежной работе.

Что нельзя делать 29 апреля

Нельзя в этот день топтать и обрывать растения (кроме сорняков), обрезать ветки, пересаживать цветы - любые нанесенные повреждения будут долго заживать.

Не сплетничайте, не раскрывайте чужие тайны и не обещайте то, что не выполните. Необдуманные слова могут обернуться против вас.

Неудачный день для выпекания хлеба и мучных изделий.

Супругам не стоит конфликтовать, спорить, вспоминать старые обиды, иначе могут серьезно испортиться отношения.

Приметы погоды 29 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если появилось много майских жуков, то лето будет засушливым, а если оводов, то дождливым.

Домашние птицы начали линять - к потеплению.

Если на деревьях видно много паутины, то заморозков больше не будет.

Ольха зацвела - пора сажать картошку и сеять овес.

Пошел дождь 29 апреля - к дождливому маю. Но если после осадков появилась радуга, то май будет сухим.

Гроза сегодня предвещает богатый урожай пшеницы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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